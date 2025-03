Paula i Michał w "Love Never Lies" wyróżnili się tym, że zadeklarowali, że spędzają ze sobą każdą wolną chwilę, śmiejąc się, że chodzą razem nawet do toalety. Dodatkowo zachowanie Michała w willi pokus doprowadziło do tego, że widzowie nie mieli dla nich litości w sieci. Jak reagują na to, że ich związek jest nazywany toksycznym?

Paula i Michał z "Love Never Lies" o swoim związku

Paula i Michał są razem po "Love Never Lies", nawet były uczestniczki, Dominik nie był w stanie zepsuć tej relacji. Internauci byli jednak sceptycznie nastawieni po tym, jak para wyjawiła, że nie rozstają się ani na chwilę. Paula płakała, gdy mieli się pierwszy raz rozstać, zamieszkując w różnych willach, a dodatkowo Michał był nieprzyjemny w stosunku do Bernadetty bez zupełnego powodu. Widzowie o ich związku pisali:

Jak oni się utrzymują skoro są ze sobą non stop nawet w toalecie? Oni pracują?

Jestem po pierwszym odcinku i nie wierze w takie pary które są ze sobą 24h/7.... nie dopuszczają do do siebie bodźców zewnętrznych, bo się boją! Musi być coś nie tak. Proste

Bardzo toksyczny związek, przebywanie 24h że sobą nigdy się dobrze nie kończy. Komuś w końcu frustracja wyjdzie uszami

Jak Paula i Michał z "Love Never Lies" reagują na to, że określa się ich związek jako toksyczny?

Sądzę, że mówią to osoby albo zazdrosne, które nigdy nie mają możliwości na taką relację, albo takie, które nigdy tego w życiu nie doświadczyły - skwitowała Paula.

Niech się zajmą sobą - dodał Michał.

Dodatkowo w rozmowie z Party.pl przyznali, że wciąż się nie rozstają i zdradzają powody, dlaczego tak robią. Zobaczcie nasze wideo.

