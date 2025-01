Uwaga całego świata skierowana jest w stronę Los Angeles, które walczy z przerażający żywiołem. To największy pożar w historii, z jakim musi zmierzyć się Hollywood. Bezwzględny żywioł pochłania kolejne dzielnice "Miasta Aniołów". Przyczyną ogromnego pożaru jest nie tylko susza ale także silne wiatry, które rozprowadzają płomienie na kolejne tereny. Z zajętego ogniem miasta ewakuowano już setki tysięcy osób i trudno przewidzieć koniec tego horroru. W Los Angeles z córeczką mieszka też Joanna Krupa, która własnie ewakuowała się ze swojego domu wraz z córką oraz psami.

Jestem psychicznie wyczerpana i nie odpowiadam wszystkim, ponieważ trudno mi zrozumieć to, co się tu dzieje.

Jestem psychicznie wyczerpana i nie odpowiadam wszystkim, ponieważ trudno mi zrozumieć to, co się tu dzieje.

Zdjęcia i nagrania z Los Angeles wyglądają jak wizje apokaliptyczne. Los Angeles niemalże całe pochłonięte jest ogniem. Pożary, które wybuchły na początku 2025 roku, z niszczycielską siłą pochłaniają dorobki życia mieszkańców. Paris Hilton, Anthony Hopkins i inne gwiazdy straciły swoje domy w wielkim pożarze. Paris Hilton opublikowała łamiący serce wpis, w którym zakomunikowała, że oglądała w telewizji na żywo, jak ogień trawi jej ukochany dom: "Ciężko opisać ból w moim sercu. Siedzenie z rodziną, oglądanie wiadomości i widok płonącego domu w Malibu w telewizji na żywo to coś, czego nikt nie powinien doświadczyć" - pisała w sieci.

W Los Angeles mieszkają również polskie gwiazdy, m. in. Joanna Krupa, która podzieliła się właśnie łamiącą serce informacją, że zdecydowała się na ewakuację z własnego domu. Dodała jednak, że zarówno ona jak i mała Asha są bezpieczne i nic im nie jest: