Maria Jeleniewska dotychczas działała tylko w sferze internetowej, a teraz przyszło jej się zmierzyć z formatem telewizyjnym, jakim jest "Taniec z Gwiazdami". Co ciekawe, na rzecz przygody w Polsacie, była zmuszona zrezygnować z innych zajętości. Żałuje?

16. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się 2 marca 2025 roku i będzie emitowana w każdą niedzielę o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. Wśród uczestników znaleźli się znani artyści, dziennikarze, influencerzy i sportowcy, którzy stworzą taneczne pary z profesjonalnymi tancerzami. Jedną z uczestniczek jest Maria Jeleniewska, która otrzymała wybitnego tancerza, nauczyciela i choreografa- Jacka Jeschke, z którym stworzy parę 16. edycji show.

Treningi już się rozpoczęły, a jak wiadomo przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" są bardzo czasochłonne. Wówczas większość gwiazd rezygnują z innych aktywności i tak jest również w przypadku Marii Jeleniewskiej, która na rzecz programu zrezygnowała z kampanii zagranicznych.

Szykuję się na to. Przygotowywałam się do tego przez ostatniego dwa miesiące psychicznie. Bardzo mam dużo kampanii wyjazdowych i to mi ucieknie przez najbliższe dwa, trzy miesiące(...) Odbije sobie to później. Fokusuje się w 100% na Tańcu z Gwiazdami. Wiem, że to będzie przygoda życia!

- wyjawiła przed naszą kamerą Maria Jeleniewska.