"40 kontra 20": Kinga Zapadka w mocnych słowach o toksycznej relacji i znęcaniu psychicznym!

Rozstanie Kingi Zapadki i Roberta Kochanka, zwycięzców "40 kontra 20" wstrząsnęło fanami show. Para, która rozpoczęła swój związek podczas nagrań do kontrowersyjnego, miłosnego programu Telewizyjnej Siódemki, po niespełna pół roku związku ogłosiła, że nie jest już razem. I gdy wydawać by się mogło, że uczuciowa blond piękność może się załamać po tym ciosie, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Była partnerka Roberta Kochanka wręcz kwitnie. Wiemy, dlaczego na jej twarzy znów pojawił się uśmiech, oraz znane z programu, rozmarzone spojrzenie. Poznajcie szczegóły! "40 kontra 20": Kinga Zapadka kwitnie po rozstaniu z Robertem Kochankiem Relacja Kingi Zapadki i Roberta Kochanka budziła wiele skrajnych emocji nie tylko wśród uczestników "40 kontra 20", ale też fanów programu. Para to okazywała sobie czułości, to znów się kłóciła, by w wielkim finale show ogłosić, że stawia na miłość i wybiera wspólne budowanie przyszłości. I choć wielu sympatyków "40 kontra 20" nie sądziło, że ta dwójka stworzy związek po programie, to po zakończeniu emisji Kinga i Robert ogłosili, że są parą . Od tego czasu zakochani coraz śmielej dzielili się w sieci romantycznymi kadrami , wspólnymi sposobami na spędzanie wolnego czasu, a nawet zdradzali smaczki swojej relacji. I gdy wydawać by się mogło, że ten związek zakończy się na ślubnym kobiercu, kilka tygodni temu było głośno o kryzysie w ich związku . Później para starała się uciszyć plotki na temat rychłej śmierci łączącego ich uczucia, a nawet została przyłapana na romantycznym spacerze w parku . Niestety, pomimo licznych prób uratowania tej zażyłości Kinga ogłosiła Rozstanie z Robertem , a w sieci...