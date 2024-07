Jasne kolory elewacji polecane są przede wszystkim do małych domów – optycznie powiększą, wyróżnią dom i rozjaśnią otoczenie. Ciemne barwy najlepiej sprawdzą się w przypadku zwartych brył domów.

Elewacja może wyróżnić lub stopić dom z otoczeniem. Barwy porządkują, czynią dom pięknym lub szpecą. Potrafią powiększyć lub zmniejszyć budynek. Elewacja wpływa na klimat domu i oddaje jego charakter. Należy pamiętać, że elewacja to nie obraz. Liczba kolorów powinna być ograniczona. Zbyt mało kolorów sprawi, że będzie wyglądała monotonnie, ale jeżeli cały dom będzie mieć więcej niż trzy kolory, możemy osiągnąć pstrokaty efekt. Przy wyborze elewacji należy wziąć pod uwagę kolory wszystkich elementów zewnętrznych domu: okien, drzwi, barierek, rynien, podbitki, schodów, filarów, tarasu, komina i dachu. Istotne jest także otoczenie domu, nie każda elewacja będzie komponowała się np. z dużą ilością zieleni. Ważne jest, aby wybrane kolory elewacji współgrały z projektem domu i indywidualnym gustem domowników.

Najczęściej wybierane kolory elewacji domu

1. Biel. Odcienie bieli są najbardziej uniwersalnym kolorem elewacji domu. Białe elewacje są powszechnie lubiane, wciąż wybierane i kojarzą się ze spokojem i równowagą. Biel daje poczucie czystości i porządku, ponadto uszlachetnia wygląd domu. Jej odcienie są często wybierane ze względu na łatwe komponowanie się z kolorami okien, drzwi i dachu. Na tle ciemnej zieleni lub lasu biała elewacja wyróżni dom i optycznie go powiększy.

2. Szarość. Fasada w kolorze szarości to ukłon w kierunku natury. Inspiracją do wyboru szarej elewacji są barwy kamieni, ziemi i piór ptaków. Stonowana jasna szarość uspokaja i wycisza. Szara elewacja będzie dobrze komponowała się z zielenią drzew i krzewów. Ponadto jest dobrym tłem dla jasnych detali np. białej stolarki. Ryzyko niesie ze sobą wybór zbyt ciemnych szarości. Mogą spowodować, że dom będzie wyglądał ponuro, zimno i nudnie. Zły dobór szarości grozi efektem brudnej i zaniedbanej elewacji.

3. Brązy i beże. Kolory, które pochodzą z natury – jesienne liście drzew, łupiny cebuli, miód, kawa. Te naturalne barwy dają poczucie bezpieczeństwa i ciepła. Dzięki nim dom nabiera przyjaznego charakteru i kojarzy się z tradycją. Wybierając elewację w brązie lub beżu czy też łącząc ze sobą te dwa kolory stawiamy na klasykę i swojskość.

4. Żółć. Elewacje domu w żółtych barwach doskonale komponują się z brązowymi i szarymi pokryciami dachów. Żółta fasada sprawia, że dom jest pełen ciepła i życzliwości. Dzięki takiej elewacji dom będzie wyglądał na radosny. Pastelowe odcienie żółtego i wanilii rozjaśnią otoczenie. Wybierając jasną tonację żółci unikniemy ryzyka zbyt agresywnego koloru na ścianach.

5. Czerwień. Najczęściej wybierane są odcienie cegły, różowego piaskowca, klinkieru i terakoty. Czerwona elewacja to nawiązanie do tradycji, przypomina nietynkowane domy z cegieł. Czerwień dobrze współgra z zielenią, która ją dopełnia i podkreśla. Elewacja w kolorze czerwonym wyeksponuje dom z otoczenia. Czerwień nie komponuje się dobrze z czerwonym ani brązowym dachem. Do czerwonej elewacji najlepiej wybierać dach w kolorze szarości lub czerni.