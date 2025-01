Dawid Kubacki to jeden z najbardziej utalentowanych polskich skoczków narciarskich. Jest zawodnikiem klubu sportowego Wisła Zakopane, trzykrotnym olimpijczykiem i dwukrotnym brązowym medalistą olimpijskim – indywidualnie i drużynowo. Prywatnie natomiast to mąż Marty Kubackiej, z którą doczekał się dwójki dzieci. Oboje niewiele mówią o sprawach osobistych, ale teraz kobieta zrobiła wyjątek i zdradziła całą prawdę o swoim ukochanym.

Marta Kubacka wyjawiła, jak naprawdę wygląda małżeństwo z Dawidem Kubackim

Dawid Kubacki, jeden z najlepszych polskich skoczków narciarskich, i jego żona Marta od lat przyciągają uwagę mediów. Ich życie prywatne, choć zawsze stawiane w cieniu sportowych osiągnięć Dawida, teraz zyskało nowy wymiar dzięki szczerym wyznaniom Marty Kubackiej. Żona sportowca zdecydowała się zdradzić szczegóły dotyczące ich związku w formacie "Skoczkowie".

Przyznała, że nie ma w życiu lekko z Dawidem, który jest osobą bardzo upartą. Zdradziła też, że nie jest on typem romantyka, dlatego wspólne chwile woli raczej spędzać w zaciszu własnego domu, na kanapie.

Nikt nie jest idealny. Jest uparty. Czasami ciężko wynegocjować coś u niego, ale ja też jestem uparta. Dawid woli sobie usiąść w domu, ewentualnie obejrzeć jakiś film w telewizji. On woli, żebym ja o tym wiedziała, że mnie kocha, niż żeby to po prostu pokazywać tak na cały świat

Żona Dawida Kubackiego czasem zostaje zupełnie sama

W wywiadzie Marta Kubacka otwarcie powiedziała o wyzwaniach, jakie stawia przed nimi intensywny tryb życia Dawida jako zawodowego sportowca. Ciągłe wyjazdy na zawody, długie treningi i presja związana z utrzymaniem wysokiej formy wpływają na relację małżonków. Marta nie ukrywa, że bywają momenty, kiedy musi podejmować ważne decyzje samodzielnie.

Życie bez męża z tak małymi dziećmi nie jest łatwe, szczególnie jak jest coś źle, jak nagle dzieci są chore, ty zostajesz sama

Skoczek narciarski wielokrotnie podkreślał, że jego rodzina jest dla niego najważniejsza. Pomimo napiętego harmonogramu, Dawid stara się poświęcać czas swoim najbliższym. Marta Kubacka podkreśliła, że mąż robi wszystko, by równoważyć życie zawodowe z rodzinnym.

Kubaccy stoczyli walkę o życie Marty

Dawid i Marta są małżeństwem od 2019 roku i niestety, od tego czasu zdążyli już przeżyć wspólnie prawdziwy dramat. W marcu 2023 roku kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie z powodu zaburzeń rytmu serca. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań zdiagnozowano u niej zespół wydłużonego QT – genetyczną wadę serca, która może prowadzić do groźnych arytmii oraz nagłego zatrzymania akcji serca. W celu monitorowania i regulacji pracy serca, lekarze wszczepili Marcie Kubackiej kardiowerter-defibrylator, urządzenie przypominające rozrusznik serca. Po intensywnej rehabilitacji i leczeniu, jej stan zdrowia uległ znaczącej poprawie, co pozwoliło na powrót do domu.

