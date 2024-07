Wczesny ranek to najlepsza pora na podlewanie ogrodu. Nawadnianie jest wówczas najbardziej ekonomiczne (woda najwolniej paruje) i najbardziej przyjazne dla roślin.

Panuje przekonanie, że rośliny najlepiej podlewać rano lub wieczorem. Należy unikać podlewania roślin przy wysokich temperaturach i nasłonecznieniu bo woda zbyt szybko paruje i nawet może szkodzić roślinom. Warto wiedzieć, jakie znaczenie ma pora podlewania dla roślin ogrodowych.

Podlewanie ogrodu - rano czy wieczorem

Rośliny w ogrodzie najlepiej podlewać wcześnie rano. Po podlaniu zdążą obeschnąć przed upałami. Woda dostarczona do korzeni w godzinach porannych będzie najlepiej wykorzystana do wytwarzania substancji odżywczych w procesie fotosyntezy. Zachodzi on bowiem w ciągu dnia, z udziałem światła. Z tego powodu popołudniowe lub wieczorne podlewanie nie będzie już tak korzystne dla roślin ogrodowych.

W przypadku gdy ogród bądź jego część jest silnie nasłoneczniona przez większość dnia, można podlać rośliny późnym popołudniem. Nie jest to jednak zbyt korzystne, ponieważ rośliny nie pobierają wtedy wody tak intensywnie, jak w ciągu dnia. Ale nadmiar wody pozostanie w glebie i zostanie wykorzystany następnego dnia.

Lepiej nie podlewać roślin późnym wieczorem, ponieważ woda nie zdąży wyschnąć przed zapadnięciem zmroku. Podlewanie wieczorem sprawia również, że wilgoć utrzymuje się długo i może powodować powstawanie chorób grzybowych.

Podlewanie roślin w ciągu dnia, kiedy jest największe nasłonecznienie, ale też najwyższa temperatura, nie jest dla nich korzystne. Dochodzi bowiem do zbyt szybkiej utraty wody przez jej parowanie z gleby i transpirację (parowanie wody z części roślin znajdujących się nad ziemią). Ponadto krople wody pozostające na powierzchni liści skupiają promienie słoneczne jak soczewki. Przez to może dojść do poparzenia rośliny.

Najczęściej popełniane błędy przy podlewaniu roślin