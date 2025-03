Waldemar i Dorota z 10. edycji "Rolnik szuka żony" udowodnili, że prawdziwa miłość potrafi przezwyciężyć przeciwności. Choć ich droga do wspólnego życia nie była łatwa, dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i chętnie dzielą się swoim życiem w sieci. Co więcej, nie zapomnieli o innych uczestnikach programu - utrzymują z nimi kontakt, a ich relacje wciąż budzą duże zainteresowanie. Niespodziewanie do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać Ewę, byłą kandydatkę Waldemara, przebywającą w jego domu. Charakterystyczne elementy wnętrza nie pozostawiają wątpliwości co do miejsca, w którym zostało wykonane. Jeszcze większe zaskoczenie budzi fakt, że to właśnie Dorota wrzuciła fotografię do sieci.

Ewa w domu Waldemara z "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" od lat wzbudza ogromne emocje, a jego uczestnicy wciąż zaskakują fanów swoimi decyzjami. W 10. edycji Waldemar początkowo był zauroczony Ewą i to z nią chciał budować przyszłość. Ostatecznie jednak jego serce skradła Dorota, z którą dziś tworzy szczęśliwą rodzinę. Teraz wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał - Dorota opublikowała w sieci zdjęcie Ewy w ich domu.

Choć finał programu przyniósł burzliwe rozstanie Ewy i Waldemara, okazuje się, że dziś nie ma między nimi złej krwi. Dorota, obecna partnerka Waldemara, udostępniła zdjęcie, na którym widać Ewę w ich wspólnym domu. To niecodzienna sytuacja, biorąc pod uwagę historię tej trójki. Dorota opatrzyła fotografię wymownym cytatem:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi. Dziękuję - napisała Dorota.

Historia miłości Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony"

Dorota i Waldemar to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par 10. edycji "Rolnik szuka żony". Ich historia pokazuje, że miłość potrafi zaskoczyć i przyjść w najmniej oczekiwanym momencie. Choć Waldemar nie od razu dostrzegł w Dorocie swoją przyszłą partnerkę, to właśnie ona okazała się tą jedyną.

Po zakończeniu programu ich relacja nabrała tempa. Para zdecydowała się na wspólne życie, a ich związek szybko przerodził się w coś poważnego. Dziś Waldemar i Dorota tworzą szczęśliwą rodzinę i chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Wspólnie prowadzą gospodarstwo, spełniają się w roli partnerów, a także rodziców - doczekali się córeczki, Dominiki Marceliny, która jest ich największym skarbem.

