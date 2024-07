Rośliny do ogrodu zimowego, czyli oranżerii, powinny pasować do siebie pod względem wyglądu i wymagań środowiskowych. W ciepłym i nasłonecznionym ogrodzie dobrze sprawdzą się storczyki, oleandry i palmy, a w ogrodzie zacienionym skrzydłokwiaty, anturia i paprocie.

Ogród zimowy powinien stanowić całość. Wybierając rośliny do ogrodu zimowego, warto wcześniej określić styl w jakim chcemy go urządzić.

Rośliny do nasłonecznionego ogrodu zimowego

Dobierając rośliny do ogrodu zimowego na tarasie lub balkonie, powinniśmy wziąć pod uwagę temperaturę panującą wewnątrz, nasłonecznienie i położenie ogrodu względem stron świata. Większość oranżerii zlokalizowanych jest po południowej, południowo-zachodniej lub południowo-wschodniej stronie. W takich pomieszczeniach latem panuje temperatura powyżej 20°C. Zimą możemy regulować temperaturę i najlepiej utrzymywać ją wtedy na poziomie 10°C do 15°C. Wybierzmy do takiej oranżerii gatunki ciepłolubne, np. figowce, oleandry, krotony i zielistki.

Rośliny do zacienionego ogrodu zimowego

Jeżeli ogród zimowy zlokalizowany jest po słabo nasłonecznionej stronie północnej, będziemy musieli go dogrzewać do temperatury pokojowej i doświetlać. W takich ogrodach najlepiej sprawdzą się rośliny, które dobrze znoszą cień, np. bluszcze, kliwie, cissusy.

Rośliny do ogrodu zimowego w stylu śródziemnomorskim

Do oranżerii, w której zimą temperatura wynosi ok. 10°C, możemy wstawić palmy, fuksje i drzewka cytrusowe. Dobrze sprawdzą się także storczyki, paprotniki i oleandry. Rośliny o pięknych kwiatostanach to również Choisya ternata, bugenwilla gładka, kwiaty bielunia (datura) i gardenia jaśminowata. Doskonałym tłem dla kwiatów będą paprocie. Po ścianach ogrodu mogą wspinać się soczyście zielone bluszcze. W klimacie śródziemnomorskim dobrze czują się także aukuba japońska i eukaliptus.

Ciepłolubne rośliny do ogrodu zimowego w stylu azjatyckim

Tropikalne rośliny w stylu azjatyckim to bambusy i figowce (np. fikus Benjamina). Pięknie prezentować się będą także azalie, herbata chińska oraz fatsja i kamelia japońska. Rośliny ciepłolubne, które sprawdzą się w oranżeriach, gdzie zimą temperatura sięga 20°C, to także róża chińska, begonia królewska, sansewieria gwinejska i fiołek afrykański. Całość można dopełnić bambusowymi matami i rattanowymi meblami do ogrodu.