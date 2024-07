Jagody goji to odmiana czerwonej jagody. Krzewy rosną w Mongolii, Chinach i Tybecie, gdzie panuje klimat podzwrotnikowy i umiarkowany. Ich owoce mają średnicę 2 centymetrów. W Polsce dostępne są suszone jagody goji, które przypominają rodzynki.

Warto zjadać nie więcej niż 10 gramów jagód goji każdego dnia, ponieważ ich nadmiar może skutkować problemami żołądkowymi. Owoce powinny być dojrzałe. Zjedzenie niedojrzałych jagód goji może skutkować zatruciem. Nie zaleca się jedzenia tych owoców kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Ponadto jagody goji mogą wchodzić w reakcję z lekami podawanymi w leczeniu chorób układu krążenia i zakrzepicy.

Zalety jedzenia jagód goji

Są bogate w witaminy i minerały

Jagody goji są nazywane najzdrowszym składnikiem pożywienia, ponieważ zawierają wiele cennych substancji odżywczych, m. in. minerały i witaminy. Zawierają ponad 20 różnych pierwiastków , wśród których można wskazać cynk, wapń, miedź, selen i fosfor. Warto je jeść, ponieważ mają trzy razy więcej żelaza niż szpinak. Witaminy, których źródłem są jagody goji, to witamina E i witaminy z grupy B. Zawierają również aż 50 razy więcej witaminy C niż pomarańcze. Jagody goji mają dużo białka i prawie 20 aminokwasów.

Poprawiają funkcjonowanie organizmu

Wprowadzenie jagód goji do codziennego jadłospisu wpływa korzystnie na zmysł wzroku, ponieważ zawierają one luteinę, której organizm nie potrafi samodzielnie wytworzyć. Luteina gwarantuje komfort widzenia. Jagody goji mają też zeaksantynę, która chroni oczy przed promieniowaniem UV. Te owoce pobudzają produkcję hormonu wzrostu, który z roku na rok jest wytwarzany w mniejszych ilościach. Dlatego też jagody goji powinny jeść osoby dojrzałe. Dzięki tym owocom można poprawić także kondycję skóry. Jagody goji zawierają polisacharydy i kwasy tłuszczowe, które pobudzają produkcję kolagenu. Osoby, które mają problemy z trawieniem, powinny pić herbatę z jagód goji. Zdaniem Chińczyków, stosowanie tych owoców przez długi czas łagodzi bolesne miesiączkowanie.

Pomagają w walce z chorobami

Jedzenie jagód goji zaleca się osobom z reumatyzmem i chorobami stawów, ponieważ zawierają wapń wzmacniający kości. W krajach azjatyckich jagody goji są stosowane w leczeniu cukrzycy i do regulowania wysokiego poziomu cukru we krwi.

Uprawa jagód goji w przydomowym ogrodzie

Uprawa krzewów jagód goi nie jest praco- i czasochłonna, ponieważ jest to roślina odporna na złe warunki klimatyczne. Nie jest podatna na działanie bardzo niskich i wysokich temperatur oraz suszy. Siewki tej rośliny najlepiej zasadzić wiosną lub jesienią na żyznej glebie o kwaśnym odczynie w dobrze nasłonecznionym miejscu w ogrodzie. Można ją nawozić kompostem lub nawozami mineralnymi i organicznymi. Co roku na wiosną warto przycinać jej gałęzie, by dobrze się rozkrzewiła. Pierwsze owoce krzewu jagód goji pojawią się w październiku po upływie 2-3 lat od posadzenia. Zbiera się je, strząsając z krzewu, a następnie suszy. Świeżych jagód goji nie należy dotykać gołymi rękoma, ponieważ na skutek kontaktu z dłońmi zachodzi proces utleniania i jagoda zmienia kolor na czarny.