Zbliża się wielki finał programu "Farma", a emocje wśród widzów sięgają zenitu. Fani reality show żywo komentują przebieg rywalizacji i otwarcie wyrażają swoje sympatie oraz antypatie wobec uczestników. W mediach społecznościowych nie brakuje opinii na temat tego, kto zasługuje na zwycięstwo, a kto nie powinien znaleźć się w ścisłym finale. Szczególne emocje budzi dwójka uczestników. O kogo chodzi?

Zbliżający się finał "Farmy" budzi coraz większe emocje, a w centrum uwagi widzów znaleźli się Danka i Ananas. Ich obecność w programie wywołuje liczne dyskusje, a niektórzy widzowie uważają, że to właśnie oni nie powinni znaleźć się w gronie finalistów. Danka od momentu pojawienia się na ekranie nie pozostawia nikogo obojętnym. Jej kontrowersyjne wypowiedzi i zdecydowane podejście budzą jednocześnie sympatię i krytykę widzów. Odważna, szczera i nieprzewidywalna – te cechy sprawiają, że jej osoba jest jednym z najgorętszych tematów wśród fanów programu.

Danka do domu i to już

Nie brakuje też krytyki wobec Ananasa: