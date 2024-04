Półfinał "Tańca z gwiazdami" był na naprawdę niesamowitym poziomie! Wszystkie pary zaprezentowały genialne choreografie i świetnie poradziły sobie na tanecznym parkiecie. Ostatecznie głosami widzów i jurorów w wielkim finale show zameldowali się Maffashion i Michał Danilczuk, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Roxie Węgiel i Michał Kassin. 19-letnia wokalistka nie mogła ukryć wzruszenia i radości, że będzie mogła zatańczyć w ostatnim, finałowym odcinku show.

Roksana Węgiel po raz pierwszy w "Tańcu z gwiazdami" znalazła się w strefie zagrożonych par, ale ostatecznie okazało się, że gwiazda zdobyła wystarczającą ilość głosów od jury i widzów, by zameldować się w wielkim finale programu. I trzeba szczerze przyznać, że trudno byłoby wyobrazić sobie finał "Tańca z gwiazdami" bez Roxie i Michała Kassina. Para już od kilku odcinków regularnie zbiera praktycznie same "cztery dziesiątki" od jury, a każdy kolejny ich taniec przyprawia fanów o gęsią skórkę z zachwytu. Nie inaczej było w półfinale show, kiedy Roxie i Michał brawurowo wykonali salsę oraz foxtrota. Podczas jednego z tych tańców, 19-letnia gwiazda nawet stała na głowie!

Tuż po półfinale Roksana Węgiel odezwała się do fanów, by podzielić się z nimi swoim szczęściem związanym z awansem do finału "Tańca z gwiazdami". Piosenkarka podziękowała również serdecznie za oddane na nią głosy.

Kochani! Jesteśmy w finale! Dzisiejsze emocje były niesamowite. Byliśmy w strefie zagrożenia i to po prostu były takie emocje od skrajności w skrajność. Bardzo Wam dziękujemy kochani za wasze SMS-y. Gdyby nie wy, to dobrze sobie zdajecie z tego sprawę, że nie bylibyśmy w tym finale. Przebrnęliśmy przez cały program wspólnie z Wami. Jesteśmy po prostu wzruszeni. Już dziś mieliśmy łzy w oczach. Po prostu to jest niesamowita przygoda i bardzo się cieszymy, że możemy zatańczyć dla Was w ostatnim - jak to brzmi w ogóle - w ostatnim, finałowym odcinku.

- przyznała Roksana Węgiel