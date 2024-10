Kilka tygodni temu rozpoczęła się 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie poznali już pary, które zdecydowały się wziąć udział w programie. Największe emocje wzbudzają Agata i Piotr, których związek, zdaniem fanów programu, nie przetrwa próby czasu. W najnowszym odcinku między uczestnikami nie obeszło się bez spięć.

Agata ze "ŚOPW" zaskoczyła wyznaniem. "Terapia będzie nam potrzebna po tym wszystkim"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromnym zainteresowaniem i śledzi go z wypiekami na twarzy masa widzów. Program polega na tym, że dwoje nieznajomych spotyka się w urzędzie stanu cywilnego i przed urzędnikiem wstępuje w związek małżeński. Tym razem ekspertki zdecydowały, że w 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dobiorą w pary Joannę i Kamila, Agnieszkę i Damiana oraz Agatę i Piotra. Wszyscy złożyli już sobie przysięgi małżeńskie, a także wybrali się na podróże poślubne na Cypr.

Największe emocje wzbudza małżeństwo Agaty i Piotra. Między parą w ostatnim odcinku był wyczuwalny dystans, po tym jak Piotr zachował się podczas nocy poślubnej. Nowożeńcy w najnowszym odcinku zdążyli zaliczyć spięcie podczas wspólnej przejażdżki autem. Agata nawet wyszła z samochodu trzaskając drzwiami.

Myślę, że tylko milczenie było czymś, co mogło nas uratować przed tym, żeby się nie pokłócić tak naprawdę o bzdury, o totalnie bezsensowne rzeczy (...) W normalnych warunkach jakby trzasnęła drzwiami, to ja też bym trzasnął drzwiami i poszedł w długą, ale stwierdziłem, że dobrze nie uruchamiam trybu awaryjnego, siedzę spokojnie i czekam (...) Uczę się ogromnego pokładu cierpliwości przy niej, bo wiem, że jej reakcje są, jakie są - stwierdził Piotr.

Agata również nie kryła frustracji całą sytuacją.

Muszę prowadzić, myśleć, nawigować i jeszcze się z Tobą kłócić - powiedziała Agata.

Piotr postanowił się jej odgryźć.

A ja muszę to znosić - przyznał.

Gdy emocje opadły, małżonkowie postanowili zagrać wspólnie w grę, która miała ich do siebie zbliżyć. Wówczas wyszło na jaw, że Agata była już w przeszłości zaręczona! Piotr również nie ukrywał, że był narzeczonym i to dwukrotnie. 40-latkowi nie podobało się jednak to, że Agata odpowiada na pytania wymijająco.

Na pytanie o to, co chciałby zmienić w swoim dotychczasowym życiu, Piotr przyznał, że: "chciałby, żeby ktoś oddał mu dzieciństwo, którego nie miał". Piotr od początku programu nie ukrywał, że wychowywał się w domu dziecka. Agata przyznała, że nie wie, co powiedzieć na wyznanie męża i że jest jej przykro, jednak wolałaby mieć partnera, z którym może się pośmiać.

Wolę mieć partnera, żeby się pośmiać, a nie o poważnych rzeczach z nim porozmawiać, na dzień dzisiejszy przynajmniej. Bo jak się rozmawia o poważnych sprawach, to nie wiem, jak się zachować - przyznała.

Myślicie, że Agacie i Piotrowi jednak uda się znaleźć wspólny język?

