Członkowie rodziny królewskiej nie mają w zwyczaju wylewnie pokazywać swoich relacji, dlatego choć wszyscy wyglądają na zadowolonych i bliskich sobie, tylko oni wiedzą, jak czują się w swoim towarzystwie, gdy drzwi pałacu się zamykają. Teraz jednak na jaw wyszło, jak w zaciszu domu do księżnej Kate zwraca się sam król! Można się zdziwić.

Oto, jak prywatnie król traktuje księżną Kate

Na przestrzeni zaledwie kilku lat brytyjska monarchia musiała zmierzyć się z wieloma aferami i pogrążającymi ich plotkami. Mówiono chociażby o rzekomym romansie księcia Williama, jego konflikcie z młodszym bratem, a także nienajlepszych stosunkach między Kate Middleton a Meghan Markle. Za każdym razem jednak żaden z royalsów nie pokusił się o zabranie głosu, a podczas oficjalnych wystąpień cała rodzina sprawiała pozory pozytywnych stosunków.

Od pewnego czasu sporo mówi się o relacji Karola III z księżną Kate, bowiem oboje zmagają się z nowotworem. Pojawiły się głosy, jakoby podobne problemy zdrowotne bardzo ich do siebie zbliżyły, a sam król miał bardzo przejąć się samopoczuciem synowej. Ponoć wzajemnie okazują sobie wsparcie i jak nikt inny potrafią się zrozumieć w tej trudnej sytuacji. Teraz wyszło na jaw, jak się do siebie zwracają.

Król Karol III, książę William, księżna Kate Rex Features/East News

Nie da się ukryć, że księżna Kate cieszy się ogromnym uznaniem, a poddani ją kochają, nazywając idealną żoną i matką. Wielu wierzy również, że gdyby księżna Diana żyła, nawiązałaby bliską więź z żoną syna. Okazuje się, że takową udało się zbudować Karolowi i Middleton, a za zamkniętymi drzwiami zwracają się do siebie mniej oficjalnie. Kate ma nazywać go "dziadkiem", a on ją "ukochaną synową"!

Kate Middleton, król Karol III, królowa Kamila Rex Features/East News

Pisarz Robert Jobson, autor książki "Catherine, the Princess of Wales", zawarł w niej mnóstwo szczegółów nt. relacji króla z żoną Williama. Możemy przeczytać m.in.:

Myślę, że (król - przyp. red.) rozumie, że Kate ma dobry wpływ na całą rodzinę. Kocha i naprawdę docenia wszystko, co robi

Książę William zapewne cieszy się, że dwie najbliższe mu osoby tak dobrze się ze sobą dogadują.

