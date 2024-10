Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej raczej nie mają w zwyczaju zbytnio opowiadać o sprawach prywatnych, co pokazała nam chociażby choroba księżnej Kate. Żona następcy tronu dzieliła się absolutnie niezbędnymi informacjami i choć nacisk ze strony opinii publicznej był ogromny, w przeciągu kilku miesięcy raptem kilkukrotnie zabrała głos. Tym bardziej więc zaskoczyło wszystkich ostatnie wyznanie jej męża.

Książę William ujawnił, co dzieje się w ich domu

Książę William i Kate Middleton pobrali się w 2011 roku i choć od tamtej pory nie raz wróżono im rozstanie i mówiono o poważnych kryzysach, oni wciąż przy sobie trwają. Ostatnio nawet księżna wspomniała w swoim oświadczeniu, że trudna sytuacja wywołana jej chorobą nowotworową jeszcze bardziej ich do siebie zbliżyła. Para doczekała się trójki dzieci, które starają się wychowywać na własnych zasadach.

Choć jednak dworska etykieta nie może zostać zignorowana, szczególnie przez George'a, który jest drugi w kolejce do tronu, Kate i William robią wszystko, by pociechy zaznały w miarę możliwości "normalnego" życia. Każde z dzieci ma swój wyjątkowy charakter, co potwierdza sam William. George, jako najstarszy, coraz częściej interesuje się grami komputerowymi, natomiast Charlotte i Louis wybierają filmy animowane. Rodzice starają się ograniczać czas spędzany przez dzieci przed ekranem, ale nie jest to proste, zwłaszcza gdy każde z nich ma inne zainteresowania.

Podczas swojego wystąpienia na wydarzeniu BAFTA w Londynie, następca tronu podzielił się wyzwaniami, które zapewne znają wszyscy rodzice. Przyznał, że jego dzieci często "walczą" o pilot do telewizora, co prowadzi do wielu kłótni w domu. Zarządzanie czasem przed ekranem w rodzinie królewskiej nie różni się od problemów, z jakimi mierzą się zwykłe rodziny. Książę z humorem dodał, że rozbieżne gusta filmowe dzieci to jeden z głównych powodów sporów.

To, co oglądamy w telewizji, to nieustanna walka. Nie jest łatwo zadowolić całą trójkę! - wyjawił.

Pomimo wielu królewskich obowiązków, książę William robi wszystko, by aktywnie uczestniczyć w wychowywaniu swoich dzieci. Rodzina stara się zachować normalność w życiu prywatnym, co nie zawsze jest łatwe. William wielokrotnie podkreślał, że rodzicielstwo to nieustanne balansowanie między pracą a opieką nad pociechami. Podczas rozmów zdarzało mu się wspomnieć o trudach rodzicielstwa, podkreślając, że wychowanie to dla niego jedno z najważniejszych wyzwań w życiu.

George uwielbia gry, ale musimy być ostrożni, by nie spędzał zbyt wiele czasu przed ekranem. Louis natomiast ma nieskończoną energię, a Charlotte jest tą, która rządzi rodzeństwem - żartował.

William i Kate cenią sobie momenty spędzane z rodziną, chociaż następca tronu przyznaje, że jak każdy rodzic, musi radzić sobie z codziennymi konfliktami i niesfornością swoich dzieci.

