Zakwaszenie organizmu to stan, w którym zaburzona jest równowaga pomiędzy kwasami i zasadami w organizmie. Nadwyżka kwasów może być spowodowana niewłaściwą dietą, stresem i życiem w ciągłym napięciu. Proszek zasadowy to suplement diety, który pobudza perystaltykę jelit i pomaga pozbyć się nadmiaru kwasu z organizmu.

W Europie na zakwaszenie organizmu cierpi około 85% osób.

Na czym polega zakwaszenie organizmu

Zakwaszenie organizmu to zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej zapewniającej optymalny poziom pH krwi (7,35-7,45) i prawidłowy przebieg procesów życiowych. Naruszenie gospodarki kwasowo-zasadowej jest skutkiem pojawienia się zwiększonej ilości kwaśnych produktów przemiany materii, których organizm nie potrafi wydalić. Zakwaszenie organizmu zmniejsza odporność, sprzyja rozwojowi chorób i namnażaniu się bakterii i wirusów w organizmie. Nadmiar kwasów powoduje osłabienie całego systemu i pojawienie się kwasicy metabolicznej (nagromadzenie kwaśnych substancji we krwi). Kwasy zatruwają organizm i stwarzają środowisko optymalne do rozwoju komórek nowotworowych.

Przyczyny zakwaszenia organizmu

Główną przyczyna zakwaszenia organizmu jest niewłaściwy styl życia i zła dieta.

Produkty, które mogą zaburzać równowagę kwasowo-zasadową organizmu to, np.:

mięsa,

napoje gazowane,

biała mąka (uzyskiwana z oczyszczonych zbóż),

produkty wysokocukrowe,

produkty wysokoprzetworzone, np. żywność typu instant,

alkohol,

kawa,

herbata,

środki konserwujące zawarte w żywności.

Objawy zakwaszenia organizmu

Początkowe objawy zakwaszenia to wysypki, bóle głowy i skłonność do przeziębień. Pod wpływem nadmiaru kwasu zgromadzonego w tkankach, zaburzone zostaje funkcjonowanie, np. tarczycy i wątroby. Symptomem wskazującym na zakwaszenie organizmu jest obniżone pH moczu (osoby zdrowe mają mocz o pH 5,5).

Z czasem mogą wystąpić, np.:

ciągłe zmęczenie,

bezsenność ,

, grzybica jelit,

nadwaga,

kruchość paznokci,

cukrzyca,

zaburzenia koncentracji,

osad na języku,

uczucie goryczy lub kwaśności w ustach,

rozdrażnienie,

sine i opuchnięte oczy,

brak apetytu.

Proszek zasadowy na zakwaszenie

Proszek zasadowy to suplement diety. Jest bogaty w wapń, cynk, magnez i potas, które normalizują poziom kwasów i zasad w organizmie. Regularnie stosowany proszek poprawia perystaltykę jelit i wspomaga pracę układu pokarmowego. Oczyszcza organizm i obniża poziom pH. Proszek zasadowy jest dobrze przyswajalny, a zawarte w nim witaminy, m.in. C i E, chronią komórki przed zniszczeniem.

Jak stosować proszek zasadowy

Regulacja gospodarki kwasowo-zasadowej powinna trwać około 3 miesięcy. 7-8 g proszku należy rozpuścić w 250 ml ciepłej wody i pić małymi łykami na 20-30 minut przed posiłkiem. W trakcie terapii należy pić około 8 szklanek mineralnej lub źródlanej wody w ciągu dnia.

Proszek zasadowy dostępny jest bez recepty w aptekach, sklepach internetowych i sklepach z ekologiczną żywnością. Cena za 300 g proszku to około 30 zł.

