Slow food, slow life, slow fashion. Wszystkie te określenia, których powszechnie używamy od całkiem niedawna, zachęcają nas do jednego - abyśmy zwolnili i bardziej świadomie korzystali z życia. To, co jest Slow (z ang. wolno, powoli), daje nam możliwość zatrzymania się i zastanowienia nad swoimi wyborami - nad tym, co jemy, jak żyjemy, i w końcu - w co się ubieramy. Skupmy się na modzie.

Te liczby robią wrażenie!

Slow fashion nie jest chwilowym trendem. W swoim założeniu ma być sztuką dokonywania mądrych i zrównoważonych wyborów oraz zmianą w myśleniu o zakupach. A jest co zmieniać: Polacy co roku wydają na ubrania blisko 40 miliardów złotych (1), wyrzucają 2,5 miliona ton ubrań (2), a 40% z nich nigdy nie było noszone (3).

Idea Slow fashion jest bliska marce Perwoll, która od wielu lat poprzez kampanię edukacyjną #Rethink Fashion wpiera swoich klientów w dążeniu do zmiany myślenia o tym, co mamy w swoich szafach i czy na pewno potrzebujemy więcej. Perwoll, ekspert w dziedzinie pielęgnacji tkanin, edukuje konsumentów, by podejmowali mądre decyzje zakupowe, dbając tym samym o naszą planetę i ekologię. Slow fashion to też misja oparta na zrównoważonym podejściu do kupowania. Warto komponować garderobę kapsułową i zainwestować w ubrania dobrej jakości, by cieszyć się nimi jak najdłużej.

Jak możesz przemyśleć modę na nowo z Perwollem? To naprawdę proste!

Przed zakupami zastanów się, czy to co Cię zachwyciło na sklepowym wieszaku, naprawdę jest Ci potrzebne . Może to tylko chwilowy kaprys, który skończy na dnie szafy?

Dbaj o ubrania , które masz, aby jak dłużej zachowały dobry wygląd. Co to oznacza? Pierz ubrania, używając produktów najlepszej jakości. Perwoll będzie tu doskonałym wyborem, ponieważ marka bardzo dba o ciągłe ulepszanie swoich formuł. Produkty z logo Perwoll nie tylko usuwają plamy z ubrań, ale też dbają o tkaniny i ożywiają ich kolory.

Szukaj perełek w sklepach z używaną odzieżą i odświeżaj je z Perwollem. Przekonasz się, że „Nowe? Nie, wyprane w Perwollu!" to nie tylko hasło z reklamy, ale i dotrzymana obietnica.

Naucz się, jak przyszyć łatkę czy zacerować dziurę w bluzie lub spodniach, dzięki temu ukochane ubrania będziesz mogła nosić przez dłuższy czas.

Wymieniaj się ubraniami z przyjaciółkami , a na wielkie wyjście - wypożycz sukienkę zamiast kupować nową, której nigdy więcej nie założysz!

Wybieraj ubrania uszyte z tkanin dobrej jakości - lepiej mieć jedną jedwabną sukienkę niż 6 poliestrowych. Pamiętaj o tkaninach naturalnych - takich jak len, wełna, lyocell. Wszystkie można bezpiecznie wyprać w Perwollu, wygładzi on, wzmocni, a dodatkowo zwiększy elastyczność włókien.

W trosce o środowisko

Zmiana w codziennym myśleniu o modzie jest odczuwalna. Z najnowszych badań wynika, że nawet 50% naszego społeczeństwa jest skłonne kupić odzież z drugiej ręki (4), jednak druga połowa ciągle musi zrozumieć, że produkcja fast fashion to jedno z największych obciążeń dla środowiska, a na wysypiskach rocznie lądują dziesiątki ton ubrań, które nigdy nie zostaną poddane recyklingowi (mimo że mogłyby tam trafić). Dlatego podejmując każdego dnia wybory w sklepie, pamiętaj, że sukienek czy swetrów możemy mieć wiele, ale planetę mamy tylko jedną.

