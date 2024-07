Katarzyna Warnke w wywiadzie z Żurnalistą opowiedziała o swoim pierwszym małżeństwie, do tej pory mało kto wiedział, że ślub z Piotrem Stramowskim dla Katarzyny Warnke nie był tym pierwszym. W sieci pojawiały się plotki, że pierwszym mężem aktorki miał być fotograf Krzysztof, z którym doczekała się nastoletniego syna. Zdementowała te plotki:

Nie ma żadnego Krzysztofa, to jest bzdura. Ktoś sobie to wymyślił i nastoletniego syna, ale prawda jest taka, że byłam już w związku małżeńskim.

Zdradziła szczegóły

Kim był pierwszy mąż Katarzyny Warnke?

Jesienią 2022 roku media zszokowała wiadomość o rozstaniu Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego. Aktorska para przez sześć lat tworzyła zgodne małżeństwo, wspólnie wychowując dziecko. Swoje życie prywatne trzymali z dala od blasku fleszy. Aktualnie wciąż czekają na rozwód. Okazuje się jednak, że Katarzyna Warnke ma za sobą jeszcze jedno małżeństwo.

Katarzyna Warnke zdementowała plotki, które szczątkowo pojawiły się w sieci na temat jej pierwszego męża i rzekomego nastoletniego syna. Potwierdziła jednak, że przed ślubem z Piotrem Stramowskim była już mężatką. Nie zdecydowała się jednak wyjawić personaliów byłego męża.

Dwa razy wychodziłam za mąż - wyznała w wywiadzie z Żurnalistą, dodając: Miałam 23 lata i to właśnie był mój pierwszy chłopak, do którego wróciłam i to się wywaliło po roku i to mnie zmiotło kompletnie.

Katarzyna Warnke bardzo przeżyła rozwód, ponieważ wierzyła, że małżeństwo nie ma prawa się nie udać. Nie chciała jednak zdradzać szczegółów, by nie urazić byłego partnera. Katarzyna Warnke związała się z pierwszym mężem, gdy była jeszcze w liceum. Kiedy poszła na studia ich drogi się rozeszły:

Kompletnie polegliśmy i nie było czego ratować po roku. To była jakaś fantazja. (...) Zaczęliśmy się rozwijać w innych kierunkach, to było na czwartym roku. Ja już wtedy czułam, że to co chcę i w jakim tempie chcę poznawać świat było zupełnie czymś innym niż to, czego on chciał - wyznała w rozmowie z Żurnalistą.

Ich drogi zeszły się ponownie po dwóch latach. Katarzyna Warnke nie znalazła miłości na studiach i jak podkreśla, wierzyła, że to nie przypadek, że spotykają się ponownie. Z perspektywy czasu o pierwszym ślubie mówi: "był dziwaczny".

Rozeszliśmy się jak zdałam do szkoły teatralnej, a po dwóch latach się znowu spotkaliśmy i jakby na tyle beznadziejne były moje relacje z facetami w szkole, że uległam temu snowi, że może on jest na całe życie i hajtnęliśmy się, ale już ten ślub był jakiś dziwaczny. Znaczy czuć było, że to nie ma żadnych szans, teraz już to wiem. To było fatalne.

Katarzyna Warnke nie ukrywa, że rozpad pierwszego małżeństwa ją załamał:

Ja poległam, że nie było czego zbierać. To mnie zmiotło. Ja po prostu skruszyłam się na proszek.

Przyznała, że nie poradziłaby sobie, gdyby nie pomoc psychoterapeutki, która po roku powiedziała aktorce, że "bała się, czy ona w ogóle wyjdzie z tego".

EOS