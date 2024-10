Henryk Lipka był nie tylko biznesmenem i multimilionerem, ale przede wszystkim osobą o silnym poczuciu misji. Dzięki jego zaangażowaniu firma SuperDrob stała się jednym z kluczowych eksporterów produktów drobiarskich, a marka ta jest obecnie synonimem jakości na rynku spożywczym. Henryk Lipka zmarł w niedzielę, 27 października w wieku 80 lat.

Nie żyje Henryk Lipka. Wzruszające, jak pożegnał go syn

Syn Henryka Lipki, César Lipka podkreślił, że ojciec zawsze dążył do nowych wyzwań i rozwoju, co motywowało go do osiągania coraz ambitniejszych celów. César Lipka pożegnał ojca wzruszającym wpisem.

Ojciec był dla mnie mentorem. Dzięki jego inspiracji wspólnie z bratem Dariuszem podjęliśmy wyzwanie przejęcia sterów dobrze prosperującej organizacji, budowanej od podstaw - przekazał w swoim wpisie syn Henryka Lipki

Ostatnie pożegnanie Henryka Lipki odbędzie się 4 listopada w Parafii Rzymskokatolickiej św. Wita Karczewie, gdzie rodzina, przyjaciele i współpracownicy oddadzą mu hołd. Jego dziedzictwo pozostanie nie tylko w SuperDrob, lecz także w sercach wszystkich, którzy mieli okazję poznać jego pasję do biznesu i zaangażowanie w życie społeczne.

Lipka zainspirował wielu młodych przedsiębiorców, pokazując, że wytrwałość i innowacyjność są kluczem do sukcesu. Dla jego bliskich i pracowników pozostanie wzorem człowieka o silnym charakterze i wyjątkowej wizji.

