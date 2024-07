Dieta odkwaszająca organizm nazywana jest też dietą zasadową (alkaliczną), ponieważ jej podstawowym założeniem jest zastąpienie produktów zakwaszających organizm produktami zasadowymi. Dieta ta ma poprawiać samopoczucie i zapobiegać chorobom takim jak np. osteoporoza.

Na czym polega dieta odkwaszająca?

Dieta odkwaszająca organizm opiera się na założeniu, że produkty, które jemy mogą podnosić lub obniżać kwasowość płynów ustrojowych: krwi i moczu. Zgodnie z założeniami diety produkty kwasowe należy równoważyć zasadowymi. Dzięki temu w organizmie zostanie zachowana równowaga kwasowo-zasadowa, która jest ważna dla jego prawidłowego funkcjonowania.

Według zwolenników diety odkwaszającej zbyt wysokie pH organizmu może być przyczyną ciągłych bólów głowy, nawracającej zgagi, wahań nastroju, drażliwości, nadwagi, przemęczenia, a nawet osteoporozy i nowotworów. Żeby poprawić codzienne samopoczucie i zapobiec chorobom, należy więc zmienić dietę na taką, która zneutralizuje zbyt wysokie pH organizmu, jeść więcej produktów, które odkwaszają, a mniej tych, które zakwaszają organizm.

Które produkty spożywcze zakwaszają?

Do produktów silnie zakwaszających należą:

mięso, drób, ryby hodowlane, owoce morza, jaja;

piwo, wino oraz inne alkohole, czarna herbata, kawa, słodkie napoje gazowane, napoje energetyczne;

suszone owoce;

grzyby;

jęczmień, kukurydza, żyto;

pistacje, orzechy arachidowe, orzechy nerkowca;

sery żółte, twaróg, ser kozi, lody;

ocet, musztarda, keczup, glutaminian sodu, galaretka, kakao, drożdże;

cukier biały i trzcinowy, białą mąka, sztuczne słodziki, syrop kukurydziany, melasa, syrop z trzciny cukrowej, fruktoza, miód, syrop klonowy.

Które produkty spożywcze odkwaszają?

Przykładami produktów, które odkwaszają organizm, są:

woda alkaliczna;

kiełki, ogórek, zielony kalafior, jarmuż, natka pietruszki, pomidor, awokado, fasolka szparagowa, czosnek, seler naciowy, kapusta, sałata, papryka słodka, brokuły, rukola;

burak, rzodkiewka;

pestki dyni, orzechy sojowe, fasola biała;

dodatki i przyprawy: sól morska, sól celtycka, imbir, czerwona papryka ostra, czosnek, pieprz cayenne, cebula.

Jak rozpoznać, czy nasz organizm jest zakwaszony?

Najprościej jest kupić papierek lakmusowy i na czczo zbadać przy jego pomocy mocz. Po zamoczeniu papierka pod strumieniem moczu powinien on zabarwić się na odpowiedni kolor, w zależności od tego, jaki jest odczyn moczu. Opis kolorów wskazujących na określony odczyn znajdują się w instrukcji dołączonej do papierka. Prawidłowe pH moczu wynosi 6. Jeśli wynik jest niższy, może wskazywać na zakwaszanie organizmu. Jednorazowe badanie może nie być wiarygodne, dlatego warto je powtarzać przez 3 kolejne dni.

Czy dieta odkwaszająca rzeczywiście działa?

Choć dieta odkwaszająca propaguje jedzenie warzyw i owoców, które są zdrowe i bogate w witaminy oraz składniki mineralne, żadne badania nie potwierdziły, że rzeczywiście leczy ona to, co rzekomo ma leczyć. Brak jest na przykład dowodów na to, że zmniejsza ryzyko osteoporozy. Wiele produktów, które mają zakwaszać organizm, np. nabiał, w rzeczywistości wzmacnia układ kostny. Nie ma też dowodów na to, że dieta zasadowa zapobiega rozwojowi raka. Zwolennicy diety odkwaszającej wychodzą z błędnego założenia, że jedzenie, które prowadzi do zakwaszenia organizmu, tworzy korzystne warunki do rozwoju raka. Tymczasem to sam nowotwór jest przyczyną zakwaszenia organizmu, a kwaśne środowisko nie powoduje raka. Warto mieć też na uwadze, że każda radykalna dieta jest szkodliwa dla osób, których organizm jest wyniszczony przez nowotwory.