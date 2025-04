Tomasz Jakubiak, znany polski kucharz i osobowość telewizyjna, zmaga się z rzadką chorobą nowotworową, która wymagała intensywnego leczenia. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia, konieczne było przetransportowanie go karetką do Aten, gdzie kontynuował terapię. Decyzja o przewiezieniu do Grecji była podyktowana dostępnością specjalistycznej opieki medycznej oraz możliwościami leczenia, które nie były dostępne w Polsce.

Tomasz Jakubiak walczy z nowotworem – Dorota Szelągowska apeluje do hejterów!

Tomasz Jakubiak, znany kucharz i osobowość telewizyjna, zmaga się z rzadkim nowotworem, który wymaga kosztownego leczenia. W związku z tym postanowił uruchomić zbiórkę funduszy, której celem jest zebranie 1 miliona złotych. W sprawie tej zbiórki głos zabrała Dorota Szelągowska, znana prezenterka i projektantka wnętrz, która postanowiła wesprzeć akcję. Niestety, w sieci pojawiły się negatywne komentarze, na które Szelągowska odpowiedziała w emocjonalnym nagraniu.

Dzień dobry państwu. Wklejam link do zbiórki na leczenie Tomka Jakubiaka. Tomek w tej chwili jest w Atenach. Trzeba go postawić na nogi, żeby mógł wrócić do Izraela albo żeby mógł kontynuować leczenie w Atenach. To jest ku*ewska choroba. I tak powiem właśnie to słow - powiedziała Dorota Szelągowska na nagraniu w social mediach.

Wiem, co się dzieje w różnych komentarzach. Fajnie by było, gdyby nikt nie odbierał nikomu możliwości leczenia. Nie macie pojęcia, jak to wygląda drodzy hejterzy, więc zamiast hejtować po prostu zniknijcie, przynajmniej w takich sytuacjach - dodała.

Tomasz Jakubiak walczy z nowotworem – szczegóły zbiórki

Tomasz Jakubiak zdiagnozowano rzadki nowotwór, który wymaga intensywnego leczenia. Aby pokryć koszty terapii, Jakubiak postanowił zorganizować zbiórkę na portalu zrzutka.pl. Początkowo celem było zebranie 1 miliona złotych, co miało umożliwić rozpoczęcie skomplikowanego leczenia. W bardzo krótkim czasie zbiórka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – w ciągu kilku godzin udało się zebrać już około 400 tys. zł.

Dorota Szelągowska o hejterach

Dorota Szelągowska, która osobiście wspiera Jakubiaka, nie kryła swojego oburzenia na widok hejtu, który pojawił się w związku z jego zbiórką. W emocjonalnym wpisie na swoich mediach społecznościowych zaapelowała do hejterów, twierdząc, że ich zachowanie to "ku*ewska choroba". Zwróciła uwagę na to, jak ważna jest pomoc w takich chwilach i podkreśliła, że nikt nie zasługuje na negatywne komentarze, zwłaszcza w obliczu walki o życie.

Jakubiak zbiera fundusze na leczenie – 400 tys. zł zebrane w kilka godzin

Zbiórka, którą zainicjował Tomasz Jakubiak, spotkała się z szerokim odzewem. W pierwszych godzinach udało się zebrać około 400 tys. zł. To ogromny sukces, jednak wciąż brakuje sporej sumy, aby zrealizować cel zbiórki. Jakubiak podziękował wszystkim osobom, które wsparły akcję, ale również apelował o dalsze wspieranie i szerzenie informacji o leczeniu. "Każda złotówka się liczy" – napisał w jednym z postów.

Apel Szelągowskiej do internautów – "Nie odbierajcie nikomu szansy na leczenie"

Dorota Szelągowska w swoim nagraniu zwróciła się bezpośrednio do internautów. Zwróciła uwagę, jak ważne jest wsparcie osób walczących o życie i zdrowie. Zdecydowanie odrzuciła wszelkie przejawy hejtu i negatywnych komentarzy, które mogłyby podważyć sens tej zbiórki. Szelągowska przypomniała, że w takich chwilach liczy się jedynie pomoc i solidarność z osobami przechodzącymi przez trudne momenty w życiu.

