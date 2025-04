Tomasz Jakubiak zdobył popularność dzięki programom TVN, głównie jako juror w "MasterChefie". Gdy więc wyszło na jaw, że zmaga się z nowotworem, rzesza fanów ruszyła mu na pomoc. Kucharz starał się regularnie informować sympatyków o postępach w leczeniu, jednak gdy internauci zaczęli dostrzegać poprawę, on zamilkł. Teraz sieć obiegło nowego jego zdjęcie.

Tomasz Jakubiak na spacerze z przyjaciółmi

Od wielu dni na instagramowym profilu Jakubiaka nie pojawił się żaden nowy wpis. Niewiele również wiadomo o samym przebiegu leczenia od momentu powrotu kucharza do Polski z Izraela. Choć w ostatnim czasie fani zauważali poprawę w jego wyglądzie, niespodziewana cisza zaczęła ich niepokoić. Pod ostatnim postem niektórzy z obserwatorów zostawili pytania o nowe informacje. Pojawiły się odpowiedzi fanów, którzy ponoć spotkali w ostatnich dniach kucharza na spacerze. Z ich obserwacji wynikało, że ten czuje się lepiej.

Teraz odbiorcy sami się mogą o tym przekonać, bo Aleksandra Grysz pochwaliła się na Instagramie zdjęciem ze wspólnego spaceru z Tomkiem Jakubiakiem i jego żoną. Choć gwiazdor TVN nadal porusza się na wózku, jego twarz stała się promienna, a policzki nie wydają się już zapadnięte. Szeroki uśmiech napawa optymizmem, że ten jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia.

Choroba Tomka Jakubiaka

​Tomasz Jakubiak jesienią 2024 roku poinformował w mediach, że zmaga się z niezwykle rzadkim i ciężkim do wyleczenia nowotworem. Jak wówczas przyznał, długo zwlekał z opowiedzeniem o problemach zdrowotnych, ponieważ... wstydził się do nich przyznać publicznie. W wyniku choroby Jakubiak znacząco stracił na wadze, co wzbudziło zainteresowanie mediów i fanów.

W obliczu rosnących kosztów leczenia uruchomiono zbiórkę funduszy, która pozwoliła Jakubiakowi na wyjazd do Izraela w grudniu 2024 roku. Po powrocie, na początku stycznia 2025 roku, kontynuował leczenie, dzieląc się swoimi postępami z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mimo trudności Jakubiak stara się utrzymywać aktywność, m.in. przygotowując posiłki dla rodziny, choć choroba ogranicza jego możliwości. Jego żona, Anastazja, oraz syn wspierają go w codziennych zmaganiach.

Historia miłości Tomka Jakubiaka i Anastazji

Tomasz i Anastazja znali się od lat, jednak ich drogi ponownie skrzyżowały się w październiku 2019 roku. Po pierwszej randce, Anastazja zaszła w ciążę, co było dla obojga zaskoczeniem. Ich związek od początku budził kontrowersje, głównie z powodu okoliczności poczęcia dziecka. Para musiała zmierzyć się z hejtem i trudnościami, ale wspólnie stawiali czoła przeciwnościom.

Ich syn, Tomek junior, urodził się w czerwcu 2020 roku. W sierpniu 2023 roku para wzięła ślub na Bali, w obecności najbliższych, w tym przyjaciół z branży telewizyjnej. ​ Obecnie Anastazja jest dla męża ogromnym wsparciem, angażując się w proces leczenia i dbając o codzienne potrzeby rodziny.

