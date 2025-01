Serial "M jak miłość" jest nadawany na antenie TVP2 od przeszło 20 lat i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Historia rodziny Mostowiaków i ich najbliższych wciągnęła rzeszę Polaków, choć z niektórymi swoimi ulubieńcami musieli się z biegiem czasu pożegnać. W ostatnich latach m.in. wątek Mateusza Mostowiaka został wyciszony. Co zatem słychać dziś u odtwórcy tej roli?

Krystian Domagała przyszedł na świat 13 listopada 2001 roku, a już 21 marca 2002 roku pojawił się po raz pierwszy na planie "M jak miłość" jako Mateusz, synek Marka i Hani Mostowiaków. Wtedy jeszcze sam Krystian nie był w stanie samodzielnie określić, czy chce zostać aktorem, ale z biegiem lat, im stawał się starszy, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że jest to jego pasją.

Jako jedna z niewielu gwiazd, gościł na szklanym ekranie niemal od momentu narodzin, aż po osiągnięcie pełnoletności. Dorastał na oczach widzów, zdobywając uznanie za swój niezwykły talent aktorski. Gdy grany przez niego Mateusz również stawał się coraz starszy, w jego życiu działo się naprawdę dużo - od ciąży ukochanej dziewczyny po ślub.

Mimo coraz owocniej zapowiadającej się kariery aktorskiej, w 2021 roku Krystian Domagała podjął decyzję o odejściu z serialu, tłumacząc ją sprawami osobistymi. Po wszystkim w wywiadzie dla Telewizji Polskiej wyjaśnił:

Krystian ma obecnie 23 lata i jest dość aktywny na Instagramie. Dzięki temu możemy zobaczyć, że wyrósł na niezłego przystojniaka, a nawet zapuścił brodę. Na pierwszy rzut oka jest wręcz nie do poznania. Oprócz tego z jego profilu możemy wyczytać, że jest zakochany. Co ciekawe, nie zrezygnował całkiem z udziału w telewizji.

Na początku stycznia tego roku 23-latek gościł na kanapie "Pytania na śniadanie" wraz z inną gwiazdą "M jak miłość", Gabrysią Raczyńską. Oboje mieli okazję opowiedzieć o dorastaniu na oczach widzów. Krystian Domagała przyznał wprost, że było to niełatwe wyzwanie.