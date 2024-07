Ocet jabłkowy możesz samodzielnie przygotować w domu. Powstaje w wyniku fermentacji jabłek. Preparat wykorzystywany jest w kuchni jako przyprawa do potraw, czy podczas konserwowania warzyw. Stosuje się go także na przeziębienia, wzdęcia czy zaparcia.

Reklama

Ocet jabłkowy – przepis

Składniki:

1 kg jabłek,

10 dag cukru,

1 litr wody.

Sposób przygotowania:

Jabłka dokładnie umyj i obierz ze skórki. Obrane jabłka możesz wykorzystać do ciasta lub zjeść, a skórki włóż do wyparzonego, głębokiego, najlepiej litrowego słoika (powinny wypełnić mniej więcej ¾ słoika). Następnie do przegotowanej, letniej wody dodaj cukier i mieszaj, aż się rozpuści. Słoik wypełniony skórkami po jabłkach zalej słodką wodą. Naczynie nakryj gazą umocowaną za pomocą cienkiej gumki recepturki i całość odstaw na trzy tygodnie w ciemne i ciepłe miejsce. Pamiętaj, by co 1-2 dni zdejmować gazę ze słoika, a wystające ponad powierzchnię wody skórki po jabłkach dokładnie zanurzać w wodzie, np. za pomocą wyparzonej łyżeczki czy plastikowego patyczka. Po trzech tygodniach (gdy woda przestanie pienić się i nie będą tworzyć się bąbelki) powstały ocet przelej przez gazę do wyparzonej, ciemnej buteleczki lub słoiczka.

Zobacz także

Ocet jabłkowy domowej roboty ma aromatyczny, piękny zapach i nadaje się do potraw, np. sałatek, czy zup. Można wykorzystywać też go na przeziębienia, bolące gardło, czy na problemy z trawieniem.

Zobacz także: