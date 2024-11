Księżna Kate powoli wraca do obowiązków, ale tego już nie zrobi. Podjęła decyzję

Gdy we wrześniu księżna Kate ujawniła, że zakończyła chemioterapię i jej stan zdrowia się poprawił, zapowiedziała powrót do obowiązków. Choć przyszła królowa nie wróci do pracy w pełnym wymiarze, zamierza wziąć udział w najważniejszych wydarzeniach. Z jednej istotnej rzeczy jednak żona następcy tronu zrezygnowała.