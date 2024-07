Mdłości są niebolesnym, ale nieprzyjemnym uczuciem. Nie są poważną dolegliwością, aczkolwiek potrafią dać się we znaki. Na szczęście istnieje kilka domowych sposobów na zwalczenie mdłości.

Mdłości mogą być objawem ciąży, ale czasem dokuczają nam z innych powodów. W większości przypadków nie świadczą o poważnych problemach. Można je zwalczyć domowymi sposobami.

Domowe sposoby na nudności

1. Imbir – jest najpopularniejszym lekiem na nudności i możesz go stosować będąc w ciąży. Imbir stosuj w postaci kapsułek, imbirowej herbaty lub jedząc potrawy zawierające tę przyprawę.

2. Zioła – w złagodzeniu nudności przydatne okazują się napary z ziół. Rumianek, melisa, czy mięta pieprzowa posiadają kojące właściwości. Zioła wspomagają trawienie i uspokajają. Jedną torebkę rumianku, mięty bądź melisy zalej wrzątkiem, odstaw do przestudzenia i wypij. Możesz też zastosować miętę pieprzową w postaci czystego ekstraktu. Kilka jej kropel wlej na łyżeczkę cukru i wypij. Mięta jest zawsze skuteczna.

3. Nasiona kminku – zmiel nasiona kminku, nabierz połowę łyżeczki i zjedz. Preparat jest dość mocny, ale łagodzi objawy nudności.

4. Migdały – są źródłem białka, wapnia, magnezu i witaminy E. Znakomicie zwalczają poranne mdłości i są doceniane przez kobiety we wczesnej ciąży.

5. Kiełki pszenicy – kiełki pszenicy także zwalczają mdłości, o czym przekonuje się większość kobiet w ciąży. Możesz je dodawać do płatków na mleku, do deserów czy do warzyw.

6. Ocet jabłkowy – w czasie odczuwalnych mdłości wypij łyżeczkę octu jabłkowego zmieszanego z łyżeczką miodu. Ocet jabłkowy możesz także dodać do wody mineralnej bądź do herbaty.

7. Sok z cytryny – plaster cytryny najlepiej dodać do herbaty bądź wody mineralnej, po czym pić wywar małymi łykami. Niektórym osobom pomaga już samo wąchanie cytryny.

8. Wywar z ryżu – ugotuj pół szklanki ryżu w szklance wody. Po 15 minutach odcedź ryż a wywar odstaw do przestygnięcia. Wystudzony możesz pić kilka razy dziennie.

9. Warzywa – jedz dużo warzyw zawierających witaminę B6, która łagodzi mdłości i odruch wymiotny. W witaminę B6 bogata jest przede wszystkim kapusta, zielony groszek, marchew, szpinak, kalafior czy ziemniaki.

10. Akupresura – jest skuteczną metodą złagodzenia nudności. Naciskaj wcięcie w dłoni pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym, punkt przy stawie łokcia i ścięgnie bicepsa, a także pomiędzy obojczykami. Przytrzymuj je aż do nastąpienia ulgi.