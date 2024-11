Na początku 2024 roku, w lutym do kin wszedł film „Sami swoi. Początek”. Prequel kultowej historii o Kargulu i Pawlaku wywołał duże zainteresowanie wśród Polaków. W pierwszy weekend produkcję obejrzało ponad 220 tysięcy widzów. Tytuł Artura Żmijewskiego z gwiazdorską obsadą w połowie listopada pojawi się na Netfliksie. W rolach głównych wystąpili Adam Bobik oraz Karol Dziuba, którzy wcieli się w postaci skłóconych sąsiadów znanych z trylogii Sylwestra Chęcińskiego.

„Sami swoi. Początek” na Netfliksie

Film „Sami swoi. Początek” to opowieść o dzieciństwie i młodości sąsiadów, których wcześniej poznaliśmy, dzięki takim tytułom jak „Sami swoi”, „Nie ma mocnych” oraz „Kochaj albo rzuć”. Za scenariusz wszystkich części – łącznie z najnowszą – odpowiada Andrzej Mularczyk. Scenarzysta wzorował się na swojej książce „Każdy żyje, jak umie”. Do napisania tej historii zainspirowała go prawdziwa opowieść jego stryja.

To niezwykle pełna historia od początku do końca opowiadająca historię konfliktu, ale też zaczynamy od czasu, kiedy to nasi bohaterowie byli mali i potem idziemy przez te kilkadziesiąt lat – powiedział reżyser.

W filmie Artura Żmijewskiego przyglądamy się początkom konfliktu Kargula i Pawlaka. Obserwujemy bohaterów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. W kontynuacji kultowej serii zagrali m.in. Adam Bobik („Samiec Alfa”), Karol Dziuba („Dewajtis”), Paulina Gałązka („Znaki”), Weronika Humaj („Stulecie Winnych”), Zbigniew Zamachowski („Dekalog X”), Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka („Chłopi”), Wojciech Malajkat, Anna Dymna („Znachor”), Janusz Chabior („Służby specjalne”) oraz Adam Ferency („Kanalia”).

Wiemy już, że produkcja ukaże się na Netfliksie 15 listopada i będzie dostępna dla wszystkich użytkowników czerwonej platformy streamingowej. To kolejny polski hit, który pojawia się w ostatnim czasie u amerykańskiego giganta. Warto przypomnieć, że w listopadzie serial „Idź przodem, bracie” zrobił furorę, a grający w nim Konrad Eleryk podbił serca widzów.

W polskim kinie możemy śmiało mówić o retromanii, o czym świadczy powstanie kontynuacji „Samych swoich”. To jeszcze nie wszystko. Wiemy już, że powstaje nowa ekranizacja „Lalki”. Wcześniej do kin weszli „Chłopi”, film, który przyciągnął tłumy widzów do kin.

Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu Artura Żmijewskiego i ciekawi was historia Pawlaka, nie zapomnijcie 15 listopada rozsiąść się wygodnie na kanapie i włączyć Netfliksa.

