Jabłka są jednym z najbardziej dostępnych owoców w Polsce. Mają także wiele cennych właściwości odżywczych. Wprowadzenie do diety jabłek w postaci zdrowych przekąsek ma wiele zalet, ponieważ owoce te mają mało kalorii (jedno jabłko to około 100 kcal), niski indeks glikemiczny i zawierają cenny błonnik.

Trzydniowa dieta jabłkowa

Dieta jabłkowa, jak każda dieta oparta tylko na jednym składniku, nie powinna trwać zbyt długo. Optymalny czas trwania do trzy dni. Polega na jedzeniu przez ten okres tylko i wyłącznie jabłek. Można je jeść za każdym razem, gdy poczuje się głód – dzięki temu jest mniejsze prawdopodobieństwo, że pojawi się atak wilczego głodu, który zrujnuje dotychczasowe wysiłki. Jabłko zawiera około 100 kalorii, a zapotrzebowanie dorosłej osoby wynosi około 2000 – przyjęcie tylu kalorii w postaci jabłek jest niemal niemożliwe, w związku z tym, mając poczucie sytości, a jednocześnie przy braku ochoty na jedzenie, chudnie się. Dodatkowo dieta jabłkowa doskonale oczyszcza organizm i pomaga usuwać toksyny z organizmu.

Czy jabłka odchudzają? Tak, ale musisz trzymać się zaleceń!

Podczas diety jabłkowej nie powinno się jeść innego jedzenia niż jabłka. Nie zapominaj jednak o ciągłym nawadnianiu organizmu – możesz pić nie tylko wodę, ale także kawę, herbatę i herbatki ziołowe. Kawa dodatkowo będzie stymulowała metabolizm, ale pita na pusty żołądek może go podrażnić – nie przesadzaj więc z ilością.

Dietę jabłkową powinieneś rozpocząć, gdy jesteś w dobrej formie – zrezygnuj z niej podczas okresu lub kiedy jesteś chory lub osłabiony.

Przygotuj się do niej i jeszcze kilka dni przed nią stopniowo zmniejszaj kaloryczność posiłków.

W trakcie diety jabłka odchudzają, ale wszystkie diety przy okazji osłabiają organizm – unikaj podczas niej forsownych ćwiczeń.

Jeśli tylko zauważysz, że twój organizm źle reaguje na dietę, przerwij ją.

Czy jabłka tuczą? Skutki uboczne diety jabłkowej

Po zakończeniu diety jabłkowej przez kilka dni należy jeść lekkostrawne i niskotłuszczowe posiłki, ponieważ żołądek potrzebuje czasu, by powrócić do funkcjonowania sprzed diety. Unikaj wtedy tłustego, przetworzonego jedzenia. W innym wypadku rozleniwiony układ pokarmowy może nie nadążać ze strawieniem pokarmu, a co za tym idzie – zamiast zamieniać go w energię, zamieni go w tłuszcz. Jeśli po zakończonej diecie możesz jeszcze patrzeć na jabłka i, co więcej, masz na nie ochotę – jedz je zawsze przed posiłkiem, nigdy po! W innym wypadku będą zbyt długo zalegały w organizmie i niestrawione w zaczną fermentować. To z kolei doprowadza do zakwaszenia organizmu, co m.in. utrudnia odchudzanie.