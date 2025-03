Przed Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim wielki moment, czyli przeprowadzka do nowego, wymarzonego domu. Gwiazda "M jak miłość" ostatnio pochwaliła się wyjątkową jadalnią i zaprezentowała przepiękny hol w stylowej willi, a teraz przyszedł czas na łazienkę. Aktorka na nagraniu mopuje podłogę, kiedy nagle dołącza do niej Maciej Kurzajewski. Co za nagranie!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zachwycają się nową łazienką

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani z prowadzenia programu "Halo tu Polsat", niedawno wzięli udział w kampanii reklamowej promującej sieć sklepów z podłogami. W ramach tej współpracy para zaprezentowała swoje umiejętności taneczne w idealnie białej łazience, co zostało udokumentowane na ich profilach w mediach społecznościowych.

W opublikowanym filmiku widać, jak Katarzyna Cichopek, ze słuchawkami w uszach, czyści posadzkę w rytm popularnej piosenki. Następnie dołącza do niej Maciej Kurzajewski, próbując naśladować ruchy partnerki. Wspólnie wykonują taniec z użyciem mopa, prezentując przy tym promowane produkty. Warto dodać, że Maciej Kurzajewski niedawno brał udział w programie "Taniec z Gwiazdami", jednak jego przygoda z tym show zakończyła się już w drugim odcinku. Mimo to, jak widać, nie zrezygnował z tanecznych wyzwań i chętnie prezentuje swoje postępy w tej dziedzinie.

Internauci są pod wrażeniem relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Fani Katarzyny Cichopek są zachwyceni zabawną relacją, w której para razem tańczy podczas sprzątania i piszą wprost, że widać uczucie między nimi. Jedna z internautek pokusiła się o porównanie do dwóch połówek jabłka. Widać, że po fali krytyki teraz przyszedł czas na kibicowanie tej relacji.

Widać Kochani, że jesteście jak dwie połówki jabłka, dbajcie o tą miłość.

Jak was tu nie kochać

Piękna łazienka i cudowni Wy !

Super, Miło się na was patrzy

Wygląda na to, że już niebawem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przeprowadzą się do nowego domu.

