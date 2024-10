Fenomenalny występ Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej w czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami"! Aktor i jego partnerka mieli okazję zatańczyć tango, które zostało nagrodzone owacjami na stojąco! Iwona Pavlović nie mogła się powstrzymać i aż powstała. Wielkie wrażenie zrobił początek ich tańca na krzesłach. To trzeba zobaczyć!

Na takie występy czekają wszyscy fani "Tańca z Gwiazdami"! Maciej Zakościelny i Sara Janicka w czwartym odcinku wykonali gorące tango. Zaczęli tańczyć na krzesłach, co wyglądało na dość karkołomne zadanie, a widzowie aż wstrzymali oddech. Podobnie jak jurorzy. Iwona Pavlović przy swojej ocenie aż wstała:

Pierwszy raz w życiu wstaję, ponieważ ja zamarłam, jak zatańczyłeś. Skupienie, jakość dbania o swoją partnerkę, ja chciałam być na miejscu Sary. Cudownie, brawo! Kiedyś w tangu źle traktowano kobiety, ty ją traktowałeś cudownie. Stworzyłeś to co, chce każdy zrobić artysta na scenie.

Zachwytom nie było końca. Ewa Kasprzyk dodała:

Ostatecznie Maciej i Sara otrzymali cztery dziesiątki, czyli maksymalną ilość punktów (to druga "40" w tym sezonie "Tańca z Gwiazdami", pierwszą zdobyła Vanessa Aleksander w 1. odcinku show)! Wideo z tangiem Zakościelnego poniżej!

Co piszą widzowie po występie Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej? Są oczywiście zachwyceni:

OSZALAŁAM. Co to był za początek!!!! Jesteście niesamowici.

Z kolei Maffashion krótko podsumowała ich występ: Niesamowicie!

A Wam jak się podobało?

Czy tym tańcem Maciej i Sara zbliżyli się do zwycięstwa i Kryształowej Kuli? Widzowie co tydzień zachwycają się postępem tanecznym aktora, ale i jego relacją na parkiecie z Sarą, twierdząc, że jest między nimi prawdziwa chemia!

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" przypominają, że Sara Janicka w poprzedniej edycji zdobyła "40" punktów za tango z Krzysztofem Szczepaniakiem.

Ewidentnie jest to najlepszy taniec Maćka i moment dla niego przełomowy, po którym mam nadzieję, że w każdym odcinku będzie dostawał co najmniej 8! Widać, że Sara ma dryg do robienia zaj**tych układów do tanga. Nadal moim ulubionym, które zapisało się głęboko w moim sercu, jest to zatańczone z Krzysiem Szczepaniakiem, ale tango z Maćkiem uplasowauje się na miejscu 2

