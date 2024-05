Eurowizja 2024 wystartowała. Dziś wieczorem w Malmo odbywa się wielki finał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. O zwycięstwo walczy 25 reprezentacji, a wśród nich wokalistka z Izraela, co wzbudza ogromne emocje wśród sporej części fanów imprezy. Zdaniem niektórych uczestników i fanów Eurowizji Izrael, który prowadzi obecnie działania wojenne nie powinien zostać dopuszczony do konkursu. Teraz okazuje się, że tego zdania jest również zeszłoroczna zwyciężczyni Eurowizji! Media ujawniają, co może zrobić Loreen.

Reklama

Loreen wywoła skandal na Eurowizji 2024?

Eurowizja co roku wywołuje ogromne emocje, ale tego co dzieje się podczas tegorocznej imprezy nie spodziewał się chyba nikt. Już od samego początku spore kontrowersje wywołuje fakt, że w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji bierze udział reprezentacja Izraela. Wiele osób nie może pogodzić się z tym, że Izrael dołączył do imprezy chociaż prowadzi wojnę z Hamasem, w wyniku której giną palestyńscy cywile. Media informowały, że podczas występu Izraela można było usłyszeć buczenie, które zostało komputerowo wyciszone.

Teraz okazuje się, że zeszłoroczna zwyciężczyni Eurowizji również nie zamierza udawać, że nie widzi problemu w udziale Eden Golan w muzycznej imprezie!

OLI SCARFF/AFP/East News

Jak informują media Loreen, która wygrała zeszłoroczną imprezę, ma dziś zaśpiewać na scenie w Malmo, a później wręczyć statuetkę zwycięzcy tegorocznej Eurowizji. Teraz okazuje się, że Loreen już zapowiedziała, co zrobi jeżeli wygra reprezentantka Izraela.

(...) zapowiedziała, że nie poda trofeum, jeżeli konkurs wygra Izrael informuje dziennikarz serwisu Świat Gwiazd, który jest w Malmo.

Martin Meissner/Associated Press/East News

Przypominamy, że jeszcze przed półfinałami w Malmo odbyły się protesty osób przeciwnych udziałowi Izraela w Eurowizji. Fani apelowali aby Eden Golan została wykluczona z imprezy. Dziś wiemy już, że protesty nie wpłynęły na decyzję władz imprezy, a reprezentantka Izraela dziś walczy o zwycięstwo w finale Eurowizji.

Zobacz także

Oglądacie finał Eurowizji i myślicie, że Izrael może wygrać?

Reklama

Zobacz także: Wiadomo, dlaczego Holandia została zdyskwalifikowana z konkursu Eurowizji. Jest oświadczenie!