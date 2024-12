Paulina Smaszcz uchodzi raczej za osobę, która nie ma oporów przed publicznym wyrażaniem własnego zdania, również na budzące kontrowersje tematy. Otwarcie wypowiada się także na temat innych gwiazd, które miej lub bardziej darzy sympatią. Tym razem specjalnie dla Party opowiedziała o swojej relacji z Magdaleną Stępień, z którą kilka tygodni spędziła w dżungli na nagraniach "Królowej przetrwania".

Już 6 stycznia na antenę powróci format "Królowa przetrwania". Tym razem o zwycięstwo walczyły m.in. Agnieszka Kaczorowska, Eliza Trybała, Paulina Smaszcz czy Magdalena Stępień. Choć pierwszy odcinek wciąż przed nami, w mediach już od dawna pojawiają się przecieki o nerwowej atmosferze między uczestniczkami na planie.

Naszemu reporterowi udało się porozmawiać z Pauliną Smaszcz i wypytać m.in. o Magdalenę Stępień. Niewielu zdaje sobie sprawę, że obie panie naprawdę sporo przeszły w życiu. Specjalnie dla Party dziennikarka wyznała, że jest pełna podziwu dla modelki i niezwykle bulwersujące dla niej są nieprzychylne komentarze i zarzuty, z którymi 30-latka musi mierzyć się od śmierci synka.

Ja Magdy nie znałam, natomiast to co ona przeszła, w jaki sposób przeszła..., jak sobie z tym radzi albo nie radzi - naprawdę to jest bardzo dzielna kobieta. Ja myślę, że kobietę, która straciła dziecko, zrozumie też tylko kobieta, która dzieci traci i ocenianie jej, zarzucanie, że robi na tym karierę, jest po prostu podłe. Ja chciałam Magdę poznać, żeby jej powiedzieć, jak bardzo jestem z niej dumna.

- wyznała nam Paulina Smaszcz