Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski nie przejmują się tym, co mówią o nich złośliwi. Niedawno urządzili wielkie przyjęcie z okazji 10-tych urodzin syna, które przypominało mini wesele, by chwile później zorganizować jeszcze huczniejszą komunię, na którą wydali miliony i nie mniej kosztowny własny ślub. Niedawno głośno było również o diamentowych zębach żony Rutkowskiego, a teraz pokazała kolejną metamorfozę swojego uśmiechu. Co tym razem wymyśliła?

Nowe zęby Mai Rutkowski

Niedawno żona Krzysztofa Rutkowskiego pochwaliła się diamentowymi zębami. Ozdoby, które miała na zębach wywołały kontrowersje w mediach społecznościowych. Jednak to nie koniec eksperymentów Mai Rutkowski z uzębieniem. Właśnie pochwaliła się nowymi zdjęciami. Co tym razem przykuwa wzrok internautów, oprócz idealnej bieli jej uzębienia?

Maja Rutkowski zdecydowała się na kolejną ozdobę uzębienia. Teraz zamiast diamentowych zębów na jej szerokim uśmiechu pojawiła się delikatniejsza biżuteria, mały motyl. Nie wszyscy jednak docenili tę ekstrawagancję:

Wygląda jakby drut od protezki wyszedł, omg nieeeee

No tak kto mógł by sobie zrobić taki kiczyk jak nie Pani Rutkowska

Kicz wszedł za bardzo - pisali Internauci na Instagramie.

Znalazło się jednak również sporo sympatyków niecodziennej biżuterii na zęby, którą zaprezentowała żona Krzysztofa Rutkowskiego. Fani Mai Rutkowski uważają, że ma prawo do eksperymentowania ze swoim wyglądem wedle uznania i nikt nie ma prawa tego komentować:

Dla mnie przesada i brzydko to wygląda. Ale jeśli pani się podoba - to dobrze. Pozdrawiam

Piękna kobieta i ząbki a każdy wydaje zarobione pieniądze na co chce. Się zarabia ciężko pracuje to się ma

A Wy zdecydowalibyście się na taką biżuterię nazębną?

