W maju na świat przyszła córeczka Ani i Kuby z "Rolnik szuka żony". Para chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych i chętnie odpowiadają na pytania internautów. Podczas ostatniego Q&A rolniczki padło pytanie o córeczkę. Uczestniczka show zdobyła się na szczerość!

Ania z "Rolnika" zaskoczyła nowiną o córeczce. "Żeby była parka"

Obecnie widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek 11. edycji "Rolnik szuka żony", w której to trzech rolników i dwie rolniczki będą szukać miłości. W niedzielnym odcinku do rolników i rolniczek przyjadą kandydatki i kandydaci. To będzie jeden z najważniejszych momentów w programie, w którym to uczestnicy zadecydują o swojej przyszłości. Widzowie nie zapominają również o byłych uczestnikach show, którzy chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych — mowa m.in. o Ani i Kubie.

Ostatnio Ania z "Rolnika" nagle zabrała głos ws. ślubu i chrztu, a teraz poruszyła temat powiększenia rodziny. Rolniczka postanowiła zorganizować kolejne Q&A na swoim Instagramie, na którym internautki zadawały jej pytania dotyczące Kuby, synka czy kolejnego dziecka. Jedna z internautek zapytała uczestniczkę show, czy chciałaby mięć córeczkę. Ukochana Kuby chętnie odpowiedziała:

Zawsze chciałam mieć pierwszego syna. Córeczkę nie powiem, też bym chciała mieć, żeby była parka. Chyba każda kobieta też chcę mieć córkę — zdradziła Ania.

Ostatnio Ania z "Rolnika" zdradziła prawdę nt. relacji z Kubą i wspomniała o swoich trudnych doświadczeniach z przeszłości. A my mamy nadzieje, że przed parą są same szczęśliwe dni!

