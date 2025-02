Po ostatniej gali wręczenia Grammy 2025 widzowie mówią przede wszystkim o stylizacjach Willow i Jadena Simthów. Słynne amerykańskie rodzeństwo postanowiło naprawdę zaszaleć na czerwonym dywanie podczas 67. ceremonii rozdania nagród, która odbyła się w nocy z 2 na 3 lutego czasu polskiego.

Jaden Smith przyszedł na galę Grammy 2025 w nakryciu w kształcie zamku

Jaden Smith, 26-letni aktor i raper, po raz kolejny udowodnił, że moda to dla niego pole do artystycznej ekspresji. Na czerwonym dywanie Grammy 2025 pojawił się w klasycznym czarnym smokingu od Louis Vuitton, ale to jego nakrycie głowy skradło całe show.

Jaden założył ogromny czarny hełm w kształcie wielopiętrowego zamku z otworem na twarz, zaprojektowany przez markę Abodi. Hełm ten inspirowany był tajemniczą elegancją Transylwanii, nawiązując do gotyckiej architektury oraz legend o wampirach z rodu Bathory. Ten niecodzienny dodatek nadawał stylizacji mrocznego, ale jednocześnie futurystycznego charakteru, co idealnie wpisało się w awangardowy styl artysty.

Jaden i Willow Simthowie Rex Features/East News

Willow Smith na Grammy 2025

Willow Smith, 24-letnia piosenkarka i ikona mody, również nie zawiodła oczekiwań. Na czerwonym dywanie pojawiła się w zestawie składającym się z czarnego biustonosza i krótkich spodenek, na które narzuciła długi, dopasowany czarny płaszcz ozdobiony metalowymi łańcuchami.

Stylizację uzupełniły platformowe sandały z kryształowymi zdobieniami oraz zestaw pierścionków, które dodawały blasku minimalistycznej, ale drapieżnej stylizacji. Willow zdecydowała się także na odważny akcent w postaci metalicznych nakładek na zęby, z których jedna miała intensywnie zielony kolor, nadając całości futurystycznego pazura. Jej bujne loki i pewny siebie uśmiech tylko podkreśliły odważny charakter stylizacji.

Jaden i Willow Simthowie Rex Features/East News

Kim są Jaden i Willow Smithowie?

Jaden i Willow Smith to amerykańskie rodzeństwo znane z działalności artystycznej w branży muzycznej, filmowej i modowej. Są dziećmi znanego aktora Willa Smitha i aktorki Jady Pinkett Smith. Urodzony w 1998 roku chłopak zagrał u boku ojca w głośnym filmie „W pogoni za szczęściem”. Następnie wystąpił m.in. w „Karate Kid”. Później skupił się na muzyce, a popularność dał mu album „Syre”.

Willow Smith przyszła na świat w 2000 roku. Karierę muzyczną rozpoczęła już jako 10-latka. Rozgłos przyniósł jej singiel „Whip My Hair”. Obecnie tworzy muzykę z pogranicza alternatywnego rocka, R&B i popu.

Jaden i Willow Simthowie Rex Features/East News

Laureaci Grammy 2025

Na 67. ceremonii rozdania nagród Grammy, która odbyła się 2 lutego 2025 roku w Los Angeles, triumfowali Beyoncé i Kendrick Lamar. Beyoncé zdobyła nagrodę za Album Roku za "Cowboy Carter", co jest jej pierwszym zwycięstwem w tej kategorii. Kendrick Lamar otrzymał nagrody za Nagranie Roku i Piosenkę Roku za utwór "Not Like Us".

W kategorii Najlepszy Nowy Artysta zwyciężyła Chappell Roan. Sabrina Carpenter zdobyła nagrodę za Najlepszy Album Pop Vocal za "Short n'Sweet". SZA została uhonorowana w kategorii Najlepsza Piosenka R&B za utwór "Saturn". W kategorii Najlepszy Album Rockowy zwyciężył "Hackney Diamonds" zespołu The Rolling Stones. Nagrodę za Najlepszy Album Muzyki Alternatywnej otrzymała St. Vincent za "All Born Screaming". Warto również wspomnieć, że Lady Gaga i Bruno Mars zdobyli nagrodę za Najlepszy Występ Pop Duo/Grupy za utwór "Die with a Smile".

