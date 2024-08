Wersow postanowiła zrobić sobie metamorfozę uśmiechu. Nowymi zębami pochwaliła się w filmie na Youtube, jednak internauci nie mieli dla niej litości. Patrząc na to, co się dzieje w sieci, Weronika Sowa opublikowała wymowne nagranie. Głos zabrała również jej koleżanka z Ekipy.

Wersow przeszła metamorfozę swojego uśmiechu. Efektami pochwaliła się dopiero po kilku miesiącach. Jak podkreślała w nowym filmie, opublikowanym na Youtube: "Cały czas przyzwyczajam się do mojego nowego uśmiechu, więc może być tak, że za jakiś czas stwierdzę, że troszkę tam jeszcze coś pozmieniam, bo cały czas (...) czuję, że nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do tego mojego uśmiechu". Jednocześnie pokreśliła, że to jest właśnie taki efekt, jaki sobie wymarzyła. Jej entuzjazmu jednak nie podzielili internauci, którzy pozwolili sobie na niewybredne komentarze w stronę influencerki.

Wersow po publikacji filmu i setkach komentarzy, krytykujących jej decyzję związaną z metamorfozą uśmiechu, opublikowała w sieci swój utwór "Nie wypada", w którym śpiewa o tym, jak od początku swojej kariery musi mierzyć się z surową oceną innych, często także tą niesłuszną.

Na to, co dzieje się w sieci wokół Wersow zareagowała także jej koleżanka, członkini grupy Genzie, Faustyna Fugińska. Fausti napisała: