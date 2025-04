Filip Chajzer to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych w Polsce. Szeroką popularność zdobył jako prowadzący program „Dzień Dobry TVN”, w którym przez lata towarzyszył widzom podczas porannych spotkań na antenie. Znany jest z bezpośredniego stylu, poczucia humoru i licznych akcji charytatywnych, które organizował lub wspierał. Jego medialna kariera, barwna osobowość i aktywność w mediach społecznościowych sprawiły, że stał się postacią medialną pierwszego planu.

Filip Chajzer w szpitalu

Filip Chajzer, znany dziennikarz i były prowadzący „Dzień Dobry TVN”, poinformował opinię publiczną o swoim pobycie w szpitalu. Udostępnił zdjęcie ze szpitalnego łóżka, opisując swoje samopoczucie przed zabiegiem po przebytym zabiegu.

Jeśli wierzysz, to poproszę o modlitwę w najbliższych dwóch godzinach. Tak, żeby wszystko było dobrze. Dziękuję poprosił przed operacją Chajzer.

To będą najlepsze święta w moim życiu. 3 tygodnie temu wszystko się zaczęło. Rutynowe badanie i szybka akcja. Dziś rano spowiedź (pierwsza po bardzo wielu latach - trudne doświadczenie) i po południu na blok. Budzę się i słyszę, że udało się. Faceci badajcie się. Szczególnie w tym fantastycznym wieku (1984). jeszcze trochę pożyję. Obiecuję. Pod narkozą śniło mi się, że mam córkę. I w sumie to było bardzo fajne dodał dziennikarz.

"Jeszcze trochę pożyję" – osobiste refleksje po zabiegu

Filip Chajzer podzielił się refleksjami, które towarzyszyły mu podczas rekonwalescencji. Opowiedział o swoim śnie po znieczuleniu – śniła mu się córka. Jak napisał, było to dla niego pozytywne przeżycie. Cała sytuacja skłoniła go również do głębszego spojrzenia na swoje życie i zdrowie.

Jego posty w mediach społecznościowych wzbudziły silne emocje wśród fanów, którzy tłumnie zaczęli komentować i przesyłać słowa wsparcia.

Duchowy przełom – spowiedź po latach

Jednym z najbardziej osobistych wyznań Chajzera było przyznanie, że przed operacją zdecydował się na spowiedź – pierwszy raz od wielu lat. Nazwał to „pojednaniem z Bogiem”, co wskazuje na głęboki duchowy wymiar całego doświadczenia.

W trudnym momencie życia zdecydował się na refleksję nad sferą duchową, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez wielu internautów.

Mocny apel do mężczyzn: badajcie się regularnie

Na koniec swojego wpisu Filip Chajzer wystosował apel do mężczyzn. Zwrócił uwagę na to, jak istotne są regularne badania profilaktyczne. Podkreślił, że wykrycie potencjalnie śmiertelnej choroby na wczesnym etapie może uratować życie.

Swoim przykładem stara się zachęcać innych do dbania o zdrowie i nielekceważenia żadnych niepokojących objawów.

