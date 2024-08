Filip Chajzer nie pojawia się już tak często w telewizji, ale wciąż nie przestaje wzbudzać emocji. Wielu twierdzi, że jego kariera i rozgłos w mediach idą w złym kieruku, ale on sam zdaje się tym nie przejmować. Ostatnio prezenter postanowił nieco zmienić swój wygląd, a dokładniej zafundował sobie nowe zęby. Internauci jednak gorzko ocenili jego zmianę!

Filip Chajzer to jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy, który zaledwie rok temu podjął trudną decyzję o odejściu z "Dzień dobry TVN". 39-latek postanowił skupić się na gastronomi i otworzył swój własny food truck z kebabem. Nie da się ukryć, że jego nowy biznes wzbudził wiele emocji w mediach społecznościowych i wiele twórców internetowych postanowiło publicznie ocenić jego produkt. W sieci również zawrzało, gdy Filip Chajzer oznajmił, że zawalczy w Fame MMA, ale jednak do walki nie dojdzie, co wywoła kolejną falę krytyki na dziennikarza. Teraz była gwiazda TVN znowu zaskoczyła — tym razem nowym uzębieniem.

Na Instagramie pojawiło się zdjęcie Filipa Chajzera z nowymi zębami. Dziennikarz może pochwalić się śnieżno białym uśmiechem, który jak sam twierdzi, daje mu kolejne powody do uśmiechu.

Piotrze niech los zawsze Ci sprzyja. Nigdy nie sądziłem, że to jak czujesz się ze swoim uśmiechem ma tak kolosalne znaczenie dla samooceny. Uwielbiam się śmiać, to moje w sumie hobby. Nie znoszę złych emocji, zresztą lubienie ich byłoby wbrew logice. Dlatego dziś doceniam to jak 6 godzin u Ciebie na fotelu wyniosło moje hobby na orbitę. Nie mogę przestać się cieszyć, a o to przecież w życiu chodzi. Żeby mieć FUN. FUN, SUN, LOVE. Tego Ci życzę dobry człowieku, niech Ci dobry Bóg błogosławi !

— napisał Filip Chajzer.