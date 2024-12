Grzegorz Collins i Sylwia Bomba w październiku zeszłego roku ogłosili, że są parą. Od tego czasu chętnie dzielą się wspólnymi kadrami i nagraniami na social mediach.

Reklama

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins opowiedzieli o hejcie

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins tworzą piękną i pełną dystansu do siebie parę, która na każdym kroku udowadnia, że pójdzie za sobą w ogień. Tak też było tym razem, kiedy to nasza reporterka zapytała Sylwię o hejt jaki na nią spływa za pośrednictwem social mediów. Sylwia nie zdążyła zdania, a z odpowiedzią przybył Grzegorz Collins. Przytoczył on sytuację, której jak wyjaśnił, sam nie rozumie.

Dla mnie w ogóle to jest nie do pomyślenia... za głupi jestem, żeby to zrozumieć. Jedna z kobiet, która obserwuje Sylwię od jakiegoś czasu, jest jej obserwatorką, kiedyś pisała jej o kolor włosów, o coś, o coś, a później opisała jej trzy takie obrzydliwe rzeczy, że małpa, gruba coś... - wyjawił Grzegorz Collins.

W dalszej części nie zabrakło również odpowiedzi Sylwii. Jesteście ciekawi, co powiedziała? Zapraszamy do obejrzenia naszego wideo!

Reklama

Zobacz także: Koleżanki chciały "odbić" Sylwii Bombie partnera? Jej odpowiedź daje do myślenia