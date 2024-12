Mini Majk od lat mówił o tym, że jego kompleksem jest jego uzębienie. Teraz gdy jego serce jest zajęte i jest w szczęśliwej relacji, postanowił zadbać o siebie i pokazał się fanom z nowymi, pięknymi zębami. Internauci nie mogą uwierzyć, że to dokładnie ten sam człowiek!

Mini Majk przeszedł wielką metamorfozę

Mini Majk swoje początki kariery zawdzięcza Frizowi, z którym tworzył filmiki i dodawał je na YouTube'a. Następnie projekt Karola wiśniewskiego rozrósł się i powstała "Ekipa", dzięki której Mini Majk zyskał niebotycznie dużą popularność. Fani interesowali się jego życiem i przeszłością, a Mini Majk nie krył faktu, że w dzieciństwie nie miał łatwo. Influencer od zawsze mógł liczyć na wsparcie fanów, którzy kibicowali mu w każdym możliwym momencie jego życia. Na tej fali mężczyzna wziął udział w gali freak fightów i wykorzystał swoje 5 minut. Jego serce było zajęte przez dużo młodszą dziewczynę, jednak ich relacja nie przetrwała, a mężczyzna szukał szczęścia dalej.

Na całe szczęście niedawno media obiegła informacja, że Mini Majk jest zakochany! Jego wybranką okazała się być Ata Postek, która jest znana z "Hotelu Paradise". Początkowo fani mieli obiekcje co do ich uczucia, jednak z czasem para udowadniała, że są ze sobą bardzo związani.

Mini Majk może odetchnąć z ulgą, ponieważ u swego boku ma kobietę, która jest mu oddana. Teraz mężczyzna może zająć się swoim wizerunkiem i dla jego wieloletnich fanów było oczywiste, że zacznie on od naprawy swoich zębów. Mini Majk od zawsze mówił, że przeszkadza mu jego uzębienie i teraz postanowił pokazać się fanom totalnie odmieniony. Mężczyzna pokazał swoją metamorfozę, jednak fani zauważyli, że to póki co prezentacja i wizualizacja, jak w przyszłości będą wyglądać jego zęby.

To nie są nowe zęby, to tylko prezentacja tego jak to będzie wyglądać po pełnym leczeniu

Wow, totalnie inny czlowiek

Mega kozak super to wygląda

W końcu! Super wyglądasz Majki - rozpisują się fani.

Warto zauważyć, że Mini Majk nie jest jedyną osobą, która postawiła na licówki. Nie tak dawno swoją przemianą pochwaliła się Wersow, która również mówiła niegdyś o kompleksie zębów. Co ciekawe, na licówki postawiła również wybranka Mini Majka- Ata Postek, która ochoczo pokazuje na Instagramie swój śnieżnobiały uśmiech.

Ata towarzyszyła Majkowi podczas wizyty u dentysty i widać, że również cieszyła się, że jej ukochany spełnił swoje marzenie! Nagrała również jego reakcję na nowy uśmiech, która była bardzo poruszająca, ponieważ influencer po prostu się wzruszył.

Podoba Wam się metamorfoza Mini Majka?

