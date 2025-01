Program "Królowa przetrwania" już od pierwszych odcinków wzbudza ogromne zainteresowanie i sprawia, że tysiące widzów śledzą perypetie uczestniczek w środku dżungli. Jedną z uczestniczek drugiej edycji show jest Eliza Trybała. Influencerka w rozmowie z nami postanowiła otworzyć się w temacie show i wyznała nam całą prawdę. Co miała do powiedzenia?

"Królowa Przetrwania" to reality show, w którym dwanaście kobiet znanych z internetu i programów telewizyjnych spotyka się w sercu tajlandzkiej dżungli. Uczestniczki muszą zmierzyć się z własnymi słabościami i lękami. W tej edycji możemy oglądać zmagania m.in.: Pauliny Smaszcz, Agnieszki Kaczorowskiej, Marianny Schreiber, Magdaleny Stępień, Agnieszki Kotońskiej, Elizy Trybały, a także Natalii Kaczmarczyk, znanej jako "Natsu". Mieliśmy okazję porozmawiać z jedną z uczestniczek, w rozmowie z nami Eliza Trybała przyznała, że program jest dla niej "przygodą życia", ale to nie wszystko...

Uważam, że program 'Królowa przetrwania' to jest moja przygoda życia i ja będę całe życie - obojętne jakbym nie była pokazana źle - to będę wspominała jako przygodę życia. Będę wspominała swoim dzieciom, swoim wnukom i bardzo się cieszę, że to nagrywali(...) Ja po raz pierwszy wyjechałam, odkąd mam rodzinę, na tak długi czas bez męża, bez dzieci.

- oznajmiła Eliza.