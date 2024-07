Maniok jadalny pochodzi z Brazylii, nazywany bywa również maniokiem gorzkim lub podpłomyczem.

Reklama

Maniok jest rośliną, która w całości wykorzystywana jest w kuchni. Ze startych bulw robi się mąkę, kaszę, tapiokę oraz alkohol. Wykorzystuje się również jego sok, liście oraz nasiona. Na surowo wszystkie części manioku są trujące, ponieważ zawierają glikozydy cyjanogenne, które łatwo przekształcają się w silnie trujący kwas pruski, jednak toksyny giną pod wpływem moczenia, fermentacji, smażenia, gotowania, pieczenia lub suszenia. W Polsce trudno jest zdobyć bulwy czy liście manioku, natomiast bez trudu dostaniemy tapiokę.

Maniok jadalny – składniki odżywcze i właściwości

Maniok jadalny, czyli Manihot esculenta Crantz lub juka (yucca) to roślina, która jest podstawą w kuchni Ameryki Południowej i Afryki. Używany jest tam podobnie jak u nas ziemniaki. Jednak jego smak jest dość mdły i mączny.

Zobacz także

Osiągające nawet kilkadziesiąt centymetrów długości podłużne, ciemnobrązowe bulwy manioku jadalnego to bogate źródło węglowodanów - 30%, głównie skrobi. W 60% składają się z wody. Charakteryzują się niską zawartością białka (1-2%), witamin i minerałów. Zawierają za to znaczne ilości tiaminy, ryboflawin oraz kwasu nikotynowego. Maniok jest warzywem całkowicie pozbawionym glutenu i cholesterolu.

Maniok jadalny – jak go jeść?

Z bulw manioku jadalnego wytwarza się mąkę (kassawa), kaszę (attieke), tapiokę, piwo (masato) oraz używa się ich w całości – podobnie jak ziemniaki – do przygotowywania różnego rodzaju potraw, np. maniok smażony na głębokim tłuszczu z sosem z żółtej peruwiańskiej papryki może być wykorzystany jako dodatek do zup, składnik puree, placków, itp. Liście manioku jadalnego przypominają szpinak i w podobny sposób są przyrządzane. Najczęściej podawane są w formie duszonej jako dodatek do wielu dań. Z nasion produkowany jest olej, który ma szerokie zastosowanie w kuchni. Natomiast mleko z manioku używane jest jako przyprawa.