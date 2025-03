Dorota Chotecka i Radosław Pazura są nie tylko jedną z popularniejszych par, ale i jednymi z bardziej cenionych w branży aktorami. Rzesza fanów od lat podziwia ich zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym. Wielu zadaje sobie szczególnie pytanie, jak udaje im się tworzyć tak zgrany duet od już trzech dekad. W końcu poznają odpowiedź. Aktorka wszystko zdradziła!

Dorota Chotecka i Radosław Pazura są razem od 30 lat, a ich małżeństwo trwa ponad 20 lat. Para znana jest ze swojej harmonii i zgodności, co w świecie show-biznesu jest rzadkością. Ich związek stale budzi podziw wśród odbiorców. W wywiadzie dla Super Expressu Dorota Chotecka ujawniła, że kluczem do ich sukcesu jest szczęście, komunikacja oraz nieustanna praca nad związkiem. Aktorka podkreśliła, że ich relacja wymagała zaangażowania z obu stron.

Myślę, że tu też trzeba mieć trochę szczęścia po prostu. No i dużo pracy, bo wszędzie jednak tę pracę musimy włożyć - do każdego związku, do pracy, do zawodu

Według Choteckiej najważniejsze są otwarte rozmowy. Para zawsze stawia na szczerą komunikację, co pozwala im unikać nieporozumień i konfliktów. Aktorka zaznaczyła, że to kluczowy element w budowaniu trwałej relacji.