Philippe Tłokiński to zdolny, przystojny aktor, który choć urodził się we Francji, a wychował w Szwajcarii, to obecnie swoją karierę kontynuuje w Polsce. Aktor od dwóch lat związany jest z serialem "M jak miłość" i to właśnie rola w hitowym serialu Dwójki przyniosła mu ogromną rozpoznawalność. W "M jak miłość" już niebawem ślub serialowego Radka i Izy, którą gra Adriana Kalska, a co dzieje się w życiu prywatnym Philippe'a Tłokińskiego? Aktor nie ukrywa, że jest zakochany!

Kim jest Philippe Tłokiński, czyli Radek w "M jak miłość"?

Philippe Tłokiński urodził się w Bois-Bernard we Francji w 1985 roku. To tam spędził swoje dzieciństwo jako syn Mirosława Tłokińskiego, byłego piłkarza. Następnie wychowywał się w Szwajcarii, gdzie pracowała jego matka. W dzieciństwie Philippe Tłokiński zastanawiał się nad tym, aby pójść w ślady swojego taty i zacząć karierę piłkarską, ale kiedy odkrył teatr stało się dla niego jasne, że to będzie jego droga w życiu.

Raz powiedziałem: 'Tata, będę piłkarzem tak jak ty', ale bez przekonania. Dopiero kiedy odkryłem teatr, poczułem, co to jest ta pasja, którą ojciec próbował mnie zarazić powiedział Philippe Tłokiński w wywiadzie dla polskiego 'Vogue'a'

W wieku zaledwie 17 lat po raz pierwszy stanął na deskach teatru w Genewie i zadebiutował w sztuce "Improwizacja w Wersalu". Dalsza droga Philippe'a Tłokińskiego poszła już w kierunku aktorstwa i w 2008 roku skończył Wyższą Szkołę Teatralną we Francji. Początkowo aktor swoją karierę wiązał z Francją, gdzie grał w filmach i serialach, a od 2011 roku dał się poznać polskiej publiczności jako Adam z serialu "Prosto w serce" i Cyprian z "Prawa Agaty". Dziś widzowie znają go przede wszystkim jako Radka z "M jak miłość". Przystojny partner Izy zastąpił u jej boku Marcina, a już na początku marca ma się odbyć ślub pary. To będzie wielkie wydarzenie dla fanów hitowego serialu Dwójki.

Instagram @mjakmilosc

Już wiemy, że serialowy Radek w "M jak miłość" ma udane życie osobiste, a z kim prywatnie jest związany Philippe Tłokiński? Aktor nie ukrywa, że jego serce skradła tajemnicza Anna. Na instagramowym profilu nie brakuje ich wspólnych zdjęć, a ostatnio to partnerka aktora umieściła relację z ich wyprawy do Paryża. Anna jest blogerką i influencerką, która kocha podróże.

Na jej koncie w mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć z kolejnych wypraw, ale swojego partnera pokazuje jedynie w relacjach. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na profilu Philippe'a Tłokińskiego. Gwiazdor "M jak miłość" chętnie pojawia się ze swoją ukochaną na premierach i ważnych wydarzeniach, a pozując na ściance nie szczędzą sobie czułości. Sami zobaczcie!

