Pomysł na obiad z ziemniaków może być skomplikowanym kulinarnym wyczynem lub prostym w przygotowaniu daniem.

Ziemniaki można przygotować na mnóstwo sposobów wykorzystując zarówno ich skórkę, środek, jak i kształt. Podane tu przepisy polegają na użyciu ziemniaka w całości, korzystając z pomysłu na tzw. recykling jedzeniowy. Nic się nie może zmarnować. Supersmaczne chrupiące czipsy ze skórek ziemniaczanych, ziemniaki faszerowane porami oraz muffiny ziemniaczane. Łatwe – ale niecodzienne wykorzystanie popularnego ziemniaka na sycący, ciekawy i zdrowy obiad.

Pomysł na ziemniaki – ziemniaki faszerowane porami i suszonymi pomidorami

Czas przygotowania: 20 – 40 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

5 dużych ziemniaków,

10 suszonych pomidorów,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki oleju z suszonych pomidorów,

2 pory, biała i jasnozielona część,

1 łyżeczka wędzonej papryki,

1 łyżeczka tymianku – suszonego lub świeżego,

szczypta gałki muszkatołowej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaki dokładnie wyszoruj i obierz (obierki schowaj w lodówce na czipsy) i lekko obgotuj w osolonej wodzie, pilnuj żeby nie były zbyt miękkie, widelec powinien w nie wejść z lekkim oporem.

2. Umyj pory i posiekaj drobno, pokrój pomidory – usmaż wszystko na oleju z pomidorów. Dodaj tymianek, paprykę, gałkę muszkatołową, przeciśnięty przez praskę lub starty na tarce czosnek.

3. Ziemniaki odcedź, wystudź. Przekrój każdego na pół i wydrąż środek. Miąższ z ziemniaków wstaw w miseczce do lodówki wykorzystasz go do ziemniaczanych muffinek.

4. Nastaw piekarnik na 190 stopni.

5. Każdego ziemniaka wypełnij farszem porowo-pomidorowym.

6. Ułóż ziemniaki na blaszce wierzchem do góry – aby się nie bujały możesz każdą połówkę ściąć od spodu na równo.

7. Piecz ziemniaki 10-15 minut.

Ten pomysł na obiad z ziemniaków wspaniale komponuje się z warzywnymi szaszłykami i sałatką z rukoli.

Pomysł na ziemniaki – aromatyczne pieczone ziemniaczane obierki

Czas przygotowania: 10 – 15 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

obierki z 5 dużych, dokładnie wyszorowanych i umytych ziemniaków,

2 ząbki czosnku,

gałązka świeżego rozmarynu,

kilka kropel soku z cytryny,

4 łyżki oleju – np. rzepakowego lub kokosowego,

sól.

Sposób przygotowania:

1. Oliwę wlej do miseczki, dodaj szczyptę soli, pieprzu, starte na tarce lub przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku.

2. Rozmaryn rozetrzyj w moździerzu lub w palcach, posiekaj go drobno i dodaj do oliwy.

3. Nastaw piekarnik na 180 stopni.

4. Obierki wsyp do dużej miski zalej aromatyczną oliwą i dokładnie natrzyj.

5. Obierki rozłóż na folii aluminiowej (pamiętając, że błyszcząca strona folii oddaje ciepło pochłonięte przez matową – więc błyszczącą do góry) lub na lekko wysmarowanej olejem blaszce.

6. Piecz około 10 minut – cały czas sprawdzając ich chrupkość.

Do takich ziemniaczanych czipsów doskonale pasuje sałatka z kapusty pekińskiej, pomidorów i kukurydzy z sosem winegret.

Pomysł na obiad z ziemniaków – ziemniaczane muffiny

Czas przygotowania: 40 - 45 minut

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

miąższ z 5 dużych ziemniaków lub 4 całe ziemniaki lub ziemniaki z poprzedniego dnia,

1 duża lub 2 małe cebule,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

pół łyżeczki ziół prowansalskich,

olej do smażenia,

oliwki do dekoracji,

szczypta soli, pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Jeżeli nie wykorzystujesz miąższu z ziemniaków lub ziemniaków z poprzedniego dnia, ugotuj ziemniaki w osolonej wodzie, przestudź i zmiel w maszynce lub rozgnieć ubijaczką do ziemniaków na gładką masę – im dłużej będziesz rozgniatać tym gładsza będzie masa.

2. Cebulę obierz, bardzo drobno posiekaj i usmaż na oleju na złoto. Dodaj sól i pieprz.

3. Dodaj cebulę i mąkę do ziemniaczanej masy i dokładnie wymieszaj.

4. Przygotuj papilotki lub foremkę do babeczek.

5. Nakładaj ziemniaczaną masę do foremek – możesz każdą babeczkę udekorować oliwką.

6. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Piecz muffiny przez około 25-30 minut.

Ziemniaczane muffiny świetnie komponują się z sałatką z roszponki i zupy krem z pieczonych warzyw.

Smacznego!