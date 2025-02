Akop Szostak podzielił się wzruszającym momentem ze swojego życia. Właśnie świętował urodziny ukochanej mamy, a wpisem i zdjęciami, którymi uczcił ten dzień pochwalił się w sieci.

Najważniejsza kobieta Akopa Szostaka

Kiedy internauci spekulują na temat tego, kim jest nowa partnerka Akopa Szostaka, sportowiec pokazał zdjęcie z inną wyjątkową kobietą. Chodzi o jego mamę, która właśnie obchodzi swoje urodziny. Akop Szostak opublikował kilka zdjęć z mamą, w tym również takie sprzed lat, i podzielił się wyjątkowym wpisem z okazji jej święta:

Dziś urodziny obchodzi moja mama. Kobieta, która pokazała mi, że siła nie zależy od płci, a kobiety mają w sobie znacznie więcej determinacji, niż wielu mężczyzn mogłoby przypuszczać. Wychowanie dziecka w pojedynkę to ogromne wyzwanie, ale Ty poradziłaś sobie z nim jak nikt inny! Pokazałaś mi, czym jest prawdziwa odwaga, niezłomność i miłość, której nic nie jest w stanie złamać - zaczął swój wpis.

Na koniec dodał:

Miałaś więcej ''jaj'' niż ktoś inny… i właśnie za to dziękuję – za Twoją siłę, poświęcenie i serce, które nigdy nie zawiodło. 100 lat, Mamo!

Internauci nie szczędzili miłych słów mamie sportowca:

Mama najwierniejszy przyjaciel i najważniejszą osobą w życiu. Wszystkiego najlepszego dla mam

Wow, mama młoda i piękna. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, samych szczęśliwych chwil oraz dużo zdrówka

Najpiękniejsze życzenia dla mamy. To zodiakalna Rybka ,więc musi mieć ogromne serce. Życzę Jej, by nigdy nie zabrakło w tym sercu miłości

Akop Szostak jest zakochany

Jego życie prywatne znowu jest na językach. Akop Szostak nie ukrywa, że po rozstaniu z Sylwią Szostak, jego serce ponownie jest zajęte. Nie ujawnił jednak personaliów swojej wybranki. Na pytania o związek odpowiedział twierdząco, jednak podkreślił:

Jednak na ten moment nie czuję potrzeby, by zdradzać, kto to jest. Jest mi dobrze tak, jak jest, i chcę, aby tak pozostało

Wygląda na to, że sportowiec nie chce wystawiać kolejnej relacji, tak jak było to w przypadku tej z byłą żoną.

Kim jest nowa dziewczyna Akopa Szostaka?

Internauci jednak mają pewne podejrzenia, co do nowego związku Akopa Szostaka. Twierdzą, że jest związany z Magdą Orzech, znaną zawodniczką bikini fitness. O ich związku miały świadczyć zdjęcia, na których internauci rozpoznali Akopa Szostaka. Niedawno sportowiec wdał się w dyskusje z komentującymi, którzy pytali go wprost, czy "nie boi się" spotykać z kobietą, która ma dziecko. Szybko stanął w obronie samotnych matek, które nie powinny być piętnowane w tej sposób, a zajadłą ciekawość internautów skwitował słowami:

Kolejna sprawa - nie spotykam się z kobietą, która ma dziecko

Myślicie, że dadzą mu spokój w kwestiach życia prywatnego i związanych z nim wyborów?

