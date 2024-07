Marchew przyprawiaj wyraziście: chili, wędzoną papryką, cynamonem, czosnkiem, pieprzem ziołowym lub cytrynowym. Nie musisz wstępnie podgotowywać jej przed pieczeniem czy duszeniem na puree – skropiona olejem zmięknie i nabierze słodkości.

Marchewka w kuchni to nie tylko półtwarde kostki warzywa z groszkiem w zasmażce z masła i mąki. Pieczenie bądź grillowanie wydobywa z warzyw nowe nuty smakowe – marchewka staje się wówczas łagodniejsza i łatwiej ją zblendować.

Przepis na marchewkowe, pieczone frytki z sosem czosnkowym

Smak pieczonych warzyw korzeniowych (marchwi, pietruszki, selera, pasternaku, batatów) można wzbogacić ulubioną mieszanką przypraw lub użyć gotowej przyprawy do ziemniaków. Frytki warto skropić kilkakrotnie w trakcie pieczenia dobrą oliwą bądź olejem dobrym do smażenia (np. rzepakowym).

Składniki na frytki (na 4 porcje):

1 kilogram marchewek,

kilka łyżek oleju słonecznikowego bądź rzepakowego ,

, odrobina soli morskiej,

pół łyżeczki granulowanego czosnku,

ćwierć łyżeczki wędzonej papryki,

pół łyżeczki ziół prowansalskich,

szczypta pieprzu ziołowego.

Składniki na sos czosnkowy:

2 obrane i starte ząbki czosnku,

200 gramów jogurtu naturalnego (można zamienić go na jogurt kozi),

1 łyżka majonezu,

drobno posiekana natka pietruszki lub koperek,

szczypta soli,

pieprz.

Czas przygotowania: 40 minut (bez czasu marynowania marchwi)

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania frytek z marchewki:

Obierz, umyj i osusz marchewki.

Pokrój je w długie słupki.

W dużej misce połącz olej i przyprawy i starannie namocz marchewkę.

Dla uzyskania głębi smaku i aromatu marynuj ją co najmniej pół godziny.

Rozłóż warzywne frytki pojedynczą warstwą na wyłożonej papierem do pieczenia blasze.

Piecz je w piekarniku nagrzanym do 200° Celsjusza około 30 minut.

Sposób przygotowania sosu czosnkowego:

Umieść w naczyniu blendera wszystkie składniki sosu czosnkowego oprócz ziół.

Miksuj kilkanaście sekund, dopraw natką pietruszki lub koperkiem i wymieszaj.

Przepis na pastę z pieczonej marchwi

Pasta marchwiowa smakuje najpyszniej rozsmarowana na ciepłym, świeżo upieczonym chlebie z ziarnami bądź czosnkowej grzance z patelni. Jest doskonała także do zanurzania w niej słupków surowych warzyw lub jedzenia jako warzywny dip do nachos.

Rada: pastę marchwiową można przechowywać w słoikach – świetnie się sprawdzi gdy przyjdą niespodziewani goście lub gdy zabraknie nam czasu na przygotowanie świeżej. Jeśli w domu zabraknie margaryny lub masła, pasta również okaże się pomocna.

Składniki (na 6 porcji):

1 kilogram marchwi,

kilkanaście wydrylowanych i rozdrobnionych różnokolorowych oliwek,

skórka starta z 1/3 sparzonej cytryny,

2 łyżki soku z cytryny,

kilka łyżek oliwy z oliwek bądź dobrego oleju,

pół łyżeczki czarnuszki,

pół łyżeczki ziaren sezamu, uprażonych na gorącej patelni i ostudzonych,

odrobina cynamonu

szczypta kuminu,

sól i pieprz do smaku.

Czas przygotowania: do 1 godziny

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 200° Celsjusza.

Obraną marchew piecz w całości oblaną olejem lub oliwą około 35 minut, aż ładnie zbrązowieje.

Lekko ją przestudź i przełóż do naczynia blendera.

Wsyp wszystkie przyprawy, ziarna, dodaj sok i skórkę z cytryny i zmiksuj na pastę o dowolnej konsystencji.

Zbyt gęstą pastę możesz rozrzedzić odrobiną wody lub oleju.

Przepis na ziołowe puree z duszonej marchewki

Aromatyczne puree z marchwi z ziołami to najlepszy dodatek do makaronu, ryżu, kaszy lub sos do kotletów drobiowych.

Składniki (na 2 duże porcje):

1 kilogram marchewki,

kilka suszonych pomidorów z oleju,

1 duża cebula,

kilka łyżek oleju,

odrobina cynamonu,

pół łyżeczki ziół prowansalskich,

pół łyżeczki słodkiej papryki w proszku,

szczypta granulowanego czosnku,

sól i pieprz do smaku.

Czas przygotowania: do 30 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Rozgrzej olej na patelni i zeszklij cebulę pokrojoną w piórka.

Dodaj obraną i pokrojoną w niewielkie kawałki marchewkę.

Smaż przez kilka minut, a gdy warzywa wchłoną tłuszcz, dodaj odrobinę wrzątku i uzupełniaj go po wyparowaniu, aż warzywo zmięknie.

Duszoną marchewkę przypraw ziołami prowansalskimi, cynamonem, słodką papryką, rozdrobnionymi suszonymi pomidorami, czosnkiem, pieprzem, solą.

Marchewka powinna zmięknąć po około 25-30 minutach – zblenduj ją na gładki sos bądź rozgnieć tłuczkiem do ziemniaków i podawaj puree wymieszane ze skrobiowym dodatkiem (ryżem, kaszą lub makaronem).

Smacznego!