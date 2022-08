Anna Lewandowska pokazała jadalnię i sypialnię w hiszpańskim domu. Jest bardzo stylowo!

Anna Lewandowska tuż po wyjeździe z Opalenicy, wybrała się razem z córeczkami do Hiszpanii. Oczywiście na Instagramie gwiazdy nie brakuje pięknych kadrów w tego urokliwego miejsca, ale to jedne z najnowszych zdjęć żony Roberta Lewandowskiego , totalnie zachwyciły fanów. Trenerka pokazała się w bardzo odważnej odsłonie, która podkreśliła jej kobiecość i naturalność. Fani nie mogą wyjść z zachwytu! Zobaczcie sami. Zobacz także: Anna Lewandowska długo na to czekała. Aż krzyknęła ze szczęścia! Gwiazdy i fani gratulują Anna Lewandowska pochwaliła się gorącymi zdjęciami z Hiszpanii Anna Lewandowska ostatnie tygodnie spędzała w Polsce razem z mężem i córeczkami. Dzięki instagramowym relacjom mogliśmy zobaczyć między innymi ich wspólną zabawę na eleganckim przyjęciu, jak również rodzinny czas spędzony w Opalenicy, podczas zgrupowania reprezentacji Polski w piłce nożnej . Ale niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz przed Anią, Klarą i Laurą czas rozłąki z Robertem Lewandowskim, który najbliższe tygodnie spędzi na Euro 2021. Niedługo po wyjeździe z Opalenicy, gwiazda zdecydowała się zabrać swoje pociechy do słonecznej Hiszpanii! To właśnie w tym miejscu Anna Lewandowska razem z córeczkami jest już od kilku dni. Jak się okazało, do pięknej trenerki, dołączyła również Paulina Krupińska - wszyscy doskonale się bawią i spędzają razem czas. Oprócz wypoczynku, żona Roberta Lewandowskiego bierze również udział w sesjach zdjęciowych, a efekty niektórych zdjęć, możemy zobaczyć na Instagramie. Największe poruszenie wśród fanów wywołały fotografie pięknej trenerki, na których pozuje w obcisłym czarnym body i kapeluszu. Zdjęcia autorstwa Doroty Szulc mają niesamowity...