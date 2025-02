Jeśli potrzebujecie przerwy od skandynawskich seriali kryminalnych, ale nadal macie ochotę na mocne przeżycia, „Suburra” to produkcja dla was. Włoska seria, która opowiada o przestępczym środowisku w Rzymie, zyskała popularność na całym świecie. Tytuł pojawił się na Netfliksie w 2017 roku i składa się na trzy trzymające w napięciu sezony. To opowieść o porachunkach gangsterskich, ale także brudnych zagraniach i grzechach, które mają miejsce w środowisku polityków i wysoko postawionych duchownych. Choć mafiozi rządzą ulicą, okazuje się, że w parlamencie i Watykanie również kryją się bardzo źli ludzie, którzy nie cofną się przed niczym.

Reklama

O czym jest „Suburra”?

Serial "Suburra" to prequel filmu o tym samym tytule z 2015 roku, który z kolei inspirowany był prawdziwymi wydarzeniami związanymi z rzymską mafią. Akcja serialu osadzona jest w 2008 roku i skupia się na walce o kontrolę nad terenami w Ostii – nadmorskiej dzielnicy Rzymu.

W centrum wydarzeń znajdują się trzy główne postacie:

Aureliano Adami – syn mafijnego bossa,

Spadino Anacleti – członek cygańskiego klanu,

Gabriele "Lele" Marchilli – syn wysoko postawionego policjanta.

Każdy z nich ma swoje ambicje i plany, jednak aby osiągnąć sukces, muszą działać razem. Ich ścieżki przecinają się z potężnymi politykami oraz duchownymi Watykanu, co prowadzi do skomplikowanej gry pełnej zdrad i brutalnych rozliczeń.

Kadr z serialu "Suburra" NETFLIX

Sukces „Suburry”. Obsada serialu

"Suburra" zadebiutowała na Netflix w 2017 roku i szybko zdobyła popularność. Pierwszy sezon liczył 10 odcinków i zakończył się cliffhangerem, co zachęciło widzów do czekania na kontynuację. Drugi sezon ukazał się w 2019 roku i kontynuował wątki rywalizacji o władzę w Rzymie. W 2020 roku Netflix wypuścił trzeci i zarazem ostatni sezon serialu.

Serial "Suburra" wyróżnia się dynamiczną narracją i świetnym klimatem. Twórcy zadbali o mroczną, pełną napięcia atmosferę, która wiernie oddaje brutalność rzymskiego podziemia. Na szczególną uwagę zasługują także:

Doskonałe zdjęcia – Rzym przedstawiony jest zarówno jako majestatyczne miasto, jak i pełne mroku i zbrodni miejsce.

– Rzym przedstawiony jest zarówno jako majestatyczne miasto, jak i pełne mroku i zbrodni miejsce. Autentyczne dialogi – aktorzy mówią w rzymskim dialekcie, co dodaje produkcji realizmu.

– aktorzy mówią w rzymskim dialekcie, co dodaje produkcji realizmu. Realistyczne sceny akcji – walki, pościgi i strzelaniny wyglądają niezwykle naturalnie.

W serialu występują m.in.:

Alessandro Borghi (Aureliano),

Giacomo Ferrara (Spadino),

Eduardo Valdarnini (Lele),

Claudia Gerini (Sara Monaschi).

Inne seriale podobne do „Suburry”

Jeśli podobał Ci się serial „Suburra”, oto 5 podobnych seriali, które warto obejrzeć:

„Gomorra” (2014-2021) – Włoski serial inspirowany książką Roberto Saviano. Opowiada o brutalnej wojnie gangów w Neapolu, skupiając się na losach mafijnej rodziny Savastano. Pełen realizmu i brutalności, podobnie jak „Suburra”. „Narcos” (2015-2017) – Serial opowiadający historię kolumbijskiego kartelu narkotykowego, skupiający się na życiu Pablo Escobara oraz późniejszych losach kartelu Cali. Pełen politycznych intryg i brutalnych rozgrywek. „Romanzo Criminale” (2008-2010) – Włoski serial kryminalny oparty na prawdziwych wydarzeniach, opowiadający o rzymskiej mafii działającej w latach 70. i 80. To świetna propozycja dla fanów „Suburry”, ponieważ przedstawia podobne realia. „ZeroZeroZero” (2020) – Serial oparty na książce Roberto Saviano, pokazujący globalny handel kokainą – od producentów w Ameryce Południowej, przez włoską mafię, po międzynarodowych przemytników. „Peaky Blinders” (2013-2022) – Historia gangu Shelbych działającego w Birmingham po I wojnie światowej. Brutalne rozgrywki, walka o władzę i polityczne intrygi sprawiają, że fani „Suburry” odnajdą tu podobny klimat.

Reklama

Zobacz także: Ten skandynawski kryminał mrozi krew w żyłach. Obejrzałem w jeden wieczór, ale zostanie ze mną na dłużej