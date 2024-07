Szynkę parmeńską można jeść w połączeniu z melonem jako przystawkę albo jako składnik nadziewanej polędwicy wołowej. Szynka parmeńska to także składnik tradycyjnego tortellini. Najczęściej podaje się do niej białe wino, na przykład prosecco.

Reklama

Jak przygotowuje się szynkę parmeńską?

W celu przygotowania szynki parmeńskiej świnie karmi się m. in. serwatką pozostałą po parmezanie. Świnia przeznaczona do uboju nie może być starsza niż 10 miesięcy, a jej gicz nie powinna ważyć mniej niż 10 kilogramów.

Po uboju mięso schładza się i konserwuje poprzez zasalanie. Po 3 miesiącach spędzonych w soli morskiej mięso obmywa się i przenosi do miejsca, w którym obsycha i dojrzewa nawet przez 12 miesięcy. W czasie produkcji szynki parmeńskiej nie wykorzystuje się innych przypraw poza solą i pieprzem.

Z czym podawać szynkę parmeńską?

Szynka parmeńska pochodzi z północnej części Włoch, z okolic miasta Parma. Zalicza się ją do szynek surowych. Po włosku jej nazwa brzmi prosciutto di Parma. To częsty składnik potraw kuchni włoskiej. Smakosze twierdzą, że najlepiej jeść ją bez dodatków. Szynkę parmeńską należy kroić bardzo cienko. Pojedynczy plasterek powinien mieć grubość kartki papieru. Można ją podawać ze świeżym pieczywem i serami. Do szynki parmeńskiej serwuje się wino białe, na przykład prosecco, lub wytrawne czerwone.

Zobacz także

Smak szynki parmeńskiej dobrze komponuje się z różnymi potrawami. Ważne jest jednak, by tak połączyć produkty, aby nie stłumiły jej smaku. Przykładem takiego zestawienia jest crostini, czyli kromka pszennego pieczywa zapiekana w piekarniku z dodatkiem szynki parmeńskiej i sera mozzarella.

Szynka parmeńska jest wykorzystywana jako składnik makaronów, pizzy, sałatek i spaghetti. Świetnie komponuje się z warzywami: pomidorami, rukolą i szparagami. Jeżeli, tak jak Włosi, kochasz makarony, możesz przygotować szybki lunch z wykorzystaniem szynki parmeńskiej.

Składniki:

około 10 sztuk zielonych szparagów,

100 g makaronu (mogą być świderki albo rurki),

3 ząbki czosnku,

3 łyżki oliwy,

około 100 g sera typu camembert,

100 g szynki parmeńskiej,

1 łyżka poszatkowanych liści tymianku,

szczypta soli i pieprzu.

Sposób przygotowania:

Szparagi umyj pod bieżącą wodą, ułam twarde końcówki. Pokrój na kawałki o długości około 4 centymetrów.

Do osolonego wrzątku wsyp makaron i ugotuj go al dente.

Na patelni rozgrzej oliwę, którą zaromatyzuj pokrojonym w plastry czosnkiem. Dodaj szparagi i smaż około 2 minut.

Następnie dodaj pokrojoną na kawałki szynkę parmeńską. Całość podsmaż jeszcze minutę.

Dodaj poszatkowane listki tymianku i pieprz.

Odcedź makaron i dodaj go do składników znajdujących się na patelni. Dołóż ser i odczekaj, aż się rozpuści. Gotowe!

Szynka parmeńska stanowi świetne połączenie nawet z owocami. Najczęściej łączy się ją z gruszką, figami, melonem, winogronem i papają. Jeśli chcesz spróbować tego połączenia smaków, przygotuj sałatkę z melonem.

Składniki:

pół melona,

szczypta soli, pieprzu i cukru,

sok z połówki limonki,

4 łyżki orzechów piniowych,

oliwa,

garść liści szpinaku,

8 plastrów szynki parmeńskiej.

Sposób przygotowania:

Melon pokrój na kawałki, posyp cukrem, oprósz solą i pieprzem, skrop sokiem z limonki. Odstaw.

Na suchej patelni podpraż orzeszki.

Świeży szpinak umyj i delikatnie osusz. Rozłóż na talerzu.

Kawałki melona zawiń w plastry szynki i ułóż na szpinaku. Polej sokiem, który wyciekł wcześniej z melona.

Posyp orzeszkami pinii. Tuż przed podaniem skrop sałatkę sokiem z limonki i polej oliwą. Oprósz pieprzem.